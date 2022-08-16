Суд встал на сторону челябинца, убившего двухлетнюю дочь

Судья сочла, что смерть девочки от удара ножом — следствие неосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья Троицкого городского суда Мария Стратий вынесла приговор в отношении 32-летнего Рамиза Асфандиярова, который в ходе ссоры с женой ударил ножом двухлетнюю дочь, после чего та скончалась. Мужчине назначено полтора года лишения свободы в колонии общего режима, так как суд не нашел умысла в его действиях по отношению к девочке и опасных действий в отношении жены.

«Преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть“) в отношении ребенка переквалифицировано судом на ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“), преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“) в отношении сожительницы — на ч. 1 ст. 119 УК РФ („Угроза убийством“). Окончательно мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев в колонии общего режима», — рассказала URA.RU консультант суда Елена Синельник.

Ранее гособвинение в прениях просило назначить обвиняемому 12 лет в колонии строгого режима. Защита как раз настаивала на той квалификации, которую в итоге приняло судья Стратий. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева прокомментировала, что вопрос с обжалованием приговора будет решен после его изучения.

Трагедия в семье, где воспитывалось четверо детей, но отцовство на них не было оформлено ради получения их матерью пособий, произошла 5 февраля 2022 года. Пьяный обвиняемый пил с сожительницей и поссорился с ней. В результате чего схватил нож и попытался ее ударить, а также нанес несколько ударов руками. В этот момент на ее руках находилась двухлетняя дочь. Девочка получила ножевое ранение ноги, от которого скончалась в медицинском учреждении. Противоправные действия обвиняемого были пресечены находящейся в квартире подругой потерпевшей, которая не дала продолжить обвиняемому наносить дальнейшие удары и выхватила нож. Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Судья Мария Стратий уже попадала в поле зрения СМИ странными решениями. После года рассмотрения, на финальной стадии она взяла самоотвод по уголовному делу мэра города Александра Виноградова.