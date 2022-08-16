16 августа 2022

Суд встал на сторону челябинца, убившего двухлетнюю дочь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, приговор, именем российской федерации, папка, судья, суд
Судья сочла, что смерть девочки от удара ножом — следствие неосторожности Фото:

Судья Троицкого городского суда Мария Стратий вынесла приговор в отношении 32-летнего Рамиза Асфандиярова, который в ходе ссоры с женой ударил ножом двухлетнюю дочь, после чего та скончалась. Мужчине назначено полтора года лишения свободы в колонии общего режима, так как суд не нашел умысла в его действиях по отношению к девочке и опасных действий в отношении жены.

«Преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть“) в отношении ребенка переквалифицировано судом на ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“), преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“) в отношении сожительницы — на ч. 1 ст. 119 УК РФ („Угроза убийством“). Окончательно мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев в колонии общего режима», — рассказала URA.RU консультант суда Елена Синельник.

Ранее гособвинение в прениях просило назначить обвиняемому 12 лет в колонии строгого режима. Защита как раз настаивала на той квалификации, которую в итоге приняло судья Стратий. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева прокомментировала, что вопрос с обжалованием приговора будет решен после его изучения.

Трагедия в семье, где воспитывалось четверо детей, но отцовство на них не было оформлено ради получения их матерью пособий, произошла 5 февраля 2022 года. Пьяный обвиняемый пил с сожительницей и поссорился с ней. В результате чего схватил нож и попытался ее ударить, а также нанес несколько ударов руками. В этот момент на ее руках находилась двухлетняя дочь. Девочка получила ножевое ранение ноги, от которого скончалась в медицинском учреждении. Противоправные действия обвиняемого были пресечены находящейся в квартире подругой потерпевшей, которая не дала продолжить обвиняемому наносить дальнейшие удары и выхватила нож. Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Судья Мария Стратий уже попадала в поле зрения СМИ странными решениями. После года рассмотрения, на финальной стадии она взяла самоотвод по уголовному делу мэра города Александра Виноградова.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
Судья Троицкого городского суда Мария Стратий вынесла приговор в отношении 32-летнего Рамиза Асфандиярова, который в ходе ссоры с женой ударил ножом двухлетнюю дочь, после чего та скончалась. Мужчине назначено полтора года лишения свободы в колонии общего режима, так как суд не нашел умысла в его действиях по отношению к девочке и опасных действий в отношении жены. «Преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть“) в отношении ребенка переквалифицировано судом на ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“), преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“) в отношении сожительницы — на ч. 1 ст. 119 УК РФ („Угроза убийством“). Окончательно мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев в колонии общего режима», — рассказала URA.RU консультант суда Елена Синельник. Ранее гособвинение в прениях просило назначить обвиняемому 12 лет в колонии строгого режима. Защита как раз настаивала на той квалификации, которую в итоге приняло судья Стратий. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева прокомментировала, что вопрос с обжалованием приговора будет решен после его изучения. Трагедия в семье, где воспитывалось четверо детей, но отцовство на них не было оформлено ради получения их матерью пособий, произошла 5 февраля 2022 года. Пьяный обвиняемый пил с сожительницей и поссорился с ней. В результате чего схватил нож и попытался ее ударить, а также нанес несколько ударов руками. В этот момент на ее руках находилась двухлетняя дочь. Девочка получила ножевое ранение ноги, от которого скончалась в медицинском учреждении. Противоправные действия обвиняемого были пресечены находящейся в квартире подругой потерпевшей, которая не дала продолжить обвиняемому наносить дальнейшие удары и выхватила нож. Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Судья Мария Стратий уже попадала в поле зрения СМИ странными решениями. После года рассмотрения, на финальной стадии она взяла самоотвод по уголовному делу мэра города Александра Виноградова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...