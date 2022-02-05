Челябинца, убившего двухлетнюю дочь, взяли под стражу

Мужчина проведет в СИЗО два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителя Троицка, который в ходе семейного конфликта убил свою двухлетнюю дочь, заключили под стражу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина проведет в СИЗО два месяца.

«Прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Городским судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В день убийства он поссорился со своей 25-летней сожительницей. В результате чего схватил нож и попытался ее ударить. В этот момент на ее руках находилась 2-летняя дочь. Девочка получила ножевое ранение, от которого скончалась в медицинском учреждении. Новое преступление мужчина совершил в период непогашенной судимости. В семье воспитывается еще трое детей, старшему сыну — семь лет, младшему — год.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял данное дело под свой личный контроль. Он поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате СК.

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