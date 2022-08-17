Депутат Госдумы попросила Кремль закрыть Ельцин Центр

17 августа 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы от КПРФ обратилась в администрацию президента РФ с просьбой закрыть Ельцин Центр Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Государственной Думы от КПРФ Анастасия Удальцова направила обращение в администрацию президента России с просьбой закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и не открывать филиал в Москве. Соответствующая информация появилась на официальном сайте коммунистической партии РФ. «Закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге, разместив в его здании филиал Исторического музея России, либо другой культурный или социальный объект. Не открывать филиал Ельцин Центра в Москве, разместив в здании усадьбы Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице культурный или социальный объект», — обращение с такими инициативами Удальцова направила в администрацию президента. Кроме этого, депутат Госдумы попросила убрать имя первого президента РФ Бориса Ельцина из названий государственных библиотек и музеев. Также Удальцова направила обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность музея. Ранее URA.RU сообщало, что Анастасия Удальцова выступила с инициативой развернуть масштабную общественную кампанию по «деельцинизации» России. Также агентство рассказывало, что режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку музея.

Депутат Государственной Думы от КПРФ Анастасия Удальцова направила обращение в администрацию президента России с просьбой закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и не открывать филиал в Москве. Соответствующая информация появилась на официальном сайте коммунистической партии РФ. «Закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге, разместив в его здании филиал Исторического музея России, либо другой культурный или социальный объект. Не открывать филиал Ельцин Центра в Москве, разместив в здании усадьбы Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице культурный или социальный объект», — обращение с такими инициативами Удальцова направила в администрацию президента. Кроме этого, депутат Госдумы попросила убрать имя первого президента РФ Бориса Ельцина из названий государственных библиотек и музеев. Также Удальцова направила обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность музея. Ранее URA.RU сообщало, что Анастасия Удальцова выступила с инициативой развернуть масштабную общественную кампанию по «деельцинизации» России. Также агентство рассказывало, что режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку музея.