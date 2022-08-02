Депутат Госдумы призвала избавиться от имени Ельцина и закрыть ЕЦ

Анастасия Удальцова предложила кампанию по так называемой «деельнизации» России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутат Государственной Думы от КПРФ Анастасия Удальцова 2 августа выступила с инициативой развернуть масштабную общественную кампанию по «деельцинизации» России. Она предлагает убрать имя Ельцина из названий музеев, библиотек и других объектов, а также закрыть Ельцин Центр. Информация появилась на официальном сайте коммунистической партии РФ.

«На сегодняшний день за государственный счет на территории РФ работает центр, пропагандирующий идеи национал-предательства, что категорически недопустимо. Закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге, а в его здании разместить филиал Исторического музея страны или другой культурный объект. Убрать имя Бориса Ельцина из названий библиотек, музеев и иных культурных центров», — сказано в сообщении.

Анастасия Удальцова вместе с другими депутатами от КПРФ намерена оформить депутатские запросы в федеральные органы исполнительной власти, а также планирует проводить круглые столы, уличные акции, общественные обсуждения в поддержку этой инициативы.

Ранее URA.RU писало, что режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Его предложение поддержала актриса и телеведущая Мария Шукшина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в поддержку Ельцин Центра, который часто обвиняют в распространении антигосударственной повестки. А журналист Владимир Соловьев, неоднократно обвинявший Ельцин Центр, внезапно признал его необходимость.