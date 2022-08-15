Монеточка пожалела, что не сможет рожать в России. Скрин

16 августа 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Сейчас Монеточка вместе с мужем живет в Литве Фото: Марина Молдавская © URA.RU Уроженка Екатеринбурга певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) грустит, что не сможет получить поздравления от родных и близких после родов. Своими чувствами она поделилась в социальной сети. «У меня такой глупый бзик появился… Я очень грущу, что вдали от своих друзей и семьи буду рожать, и никто не будет дарить мне все эти детские штучки, цветочки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину. Вроде бы это глупость, и мы можем все сами купить», — написала певица. Но подчеркнула, что ей все равно грустно. Также Монеточка призналась, что ей нравится отмечать дни рождения, получать открытки, подарки, торты и звонки с поздравлениями. «Очень-очень скучаю по всем своим любимым людям, которые сейчас так далеко. Хочу всех увидеть и обнять», — рассказала исполнительница. В настоящий момент певица живет в Литве, а ее родители в России. В декабре 2020-го года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В начале мая певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности, семейная пара ждет девочку. После этого исполнительница стала часто рассуждать на тему беременности и абортов, а также призналась, что читает женские форумы. Недавно певица предупредила подписчиков о скорых родах. Фото: социальная сеть певицы Монеточка

Уроженка Екатеринбурга певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) грустит, что не сможет получить поздравления от родных и близких после родов. Своими чувствами она поделилась в социальной сети. «У меня такой глупый бзик появился… Я очень грущу, что вдали от своих друзей и семьи буду рожать, и никто не будет дарить мне все эти детские штучки, цветочки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину. Вроде бы это глупость, и мы можем все сами купить», — написала певица. Но подчеркнула, что ей все равно грустно. Также Монеточка призналась, что ей нравится отмечать дни рождения, получать открытки, подарки, торты и звонки с поздравлениями. «Очень-очень скучаю по всем своим любимым людям, которые сейчас так далеко. Хочу всех увидеть и обнять», — рассказала исполнительница. В настоящий момент певица живет в Литве, а ее родители в России. В декабре 2020-го года Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В начале мая певица раскрыла, что находится на шестом месяце беременности, семейная пара ждет девочку. После этого исполнительница стала часто рассуждать на тему беременности и абортов, а также призналась, что читает женские форумы. Недавно певица предупредила подписчиков о скорых родах.