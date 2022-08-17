Агентство Fitch Ratings изменило долгосрочный рейтинг Украины

Агентство Fitch заявило о повышении долгосрочного рейтинга Украины с «RD» до «CC». Об этом говорится на официальном сайте корпорации.
«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до „CC“ с „RD“», — пишет агентство. Такие изменения произошли после присвоения «ограниченного дефолта».
Ранее аналитические рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings объявили о дефолте Украины из-за отсрочки по выплатам облигаций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
После начала спецоперации РФ экономическое положение Украины начало стремительно ухудшаться, несмотря на финансовую помощь со стороны Запада. 26 июля крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила о дефолте.
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Агентство Fitch заявило о повышении долгосрочного рейтинга Украины с «RD» до «CC». Об этом говорится на официальном сайте корпорации. «Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до „CC“ с „RD“», — пишет агентство. Такие изменения произошли после присвоения «ограниченного дефолта». Ранее аналитические рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings объявили о дефолте Украины из-за отсрочки по выплатам облигаций. Об этом сообщило агентство Bloomberg. После начала спецоперации РФ экономическое положение Украины начало стремительно ухудшаться, несмотря на финансовую помощь со стороны Запада. 26 июля крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила о дефолте.