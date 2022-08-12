S&P и Fitch объявили о дефолте Украины

13 августа 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

Крупнейшие рейтинговые агентства заявили о дефолте на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Аналитические рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings объявили о дефолте Украины из-за отсрочки по выплатам облигаций. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Рейтинги S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинг Украины до уровня дефолта после того, как большинство держателей облигаций страны согласились отсрочить выплаты долга на два года. Рейтинг Украины в иностранной валюте был понижен до „выборочного дефолта“ — или SD — с CC агентством S&P в пятницу. Вскоре после этого Fitch понизило собственный рейтинг, понизив рейтинг Украины до „ограниченного дефолта“ — или RD — с C. Эти шаги последовали за утверждением плана реструктуризации долга, который может сэкономить Украине около 5,8 млрд долларов», — пишет Bloomberg. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства считает, что столкновение Украины и России было неизбежно, так как Киев давно выращивал неонацистов, пишет «Дни.ру». После начала спецоперации экономическое положение Украины начало стремительно ухудшаться, несмотря на финансовую помощь западных партнеров. 26 июля крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила о дефолте.

Аналитические рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings объявили о дефолте Украины из-за отсрочки по выплатам облигаций. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Рейтинги S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинг Украины до уровня дефолта после того, как большинство держателей облигаций страны согласились отсрочить выплаты долга на два года. Рейтинг Украины в иностранной валюте был понижен до „выборочного дефолта“ — или SD — с CC агентством S&P в пятницу. Вскоре после этого Fitch понизило собственный рейтинг, понизив рейтинг Украины до „ограниченного дефолта“ — или RD — с C. Эти шаги последовали за утверждением плана реструктуризации долга, который может сэкономить Украине около 5,8 млрд долларов», — пишет Bloomberg. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства считает, что столкновение Украины и России было неизбежно, так как Киев давно выращивал неонацистов, пишет «Дни.ру». После начала спецоперации экономическое положение Украины начало стремительно ухудшаться, несмотря на финансовую помощь западных партнеров. 26 июля крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила о дефолте.