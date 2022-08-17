Командир ополчения Запорожья Новиков: Киев занижает потери ВСУ

Украинские власти значительно занижают потери украинских Вооруженных сил (ВСУ). По мнению одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда «Троя» Владимира Новикова, украинцы потеряли около полумиллиона солдат.
«Это мое сугубо [субъективное] мнение, думаю, порядка 200 тысяч „двухсотых“ (погибших — прим. URA.RU) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй», — рассказал Владимир Новиков РИА «Новости». Он подчеркнул, что его подсчеты взяты из нескольких источников.
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Украинские власти значительно занижают потери украинских Вооруженных сил (ВСУ). По мнению одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда «Троя» Владимира Новикова, украинцы потеряли около полумиллиона солдат. «Это мое сугубо [субъективное] мнение, думаю, порядка 200 тысяч „двухсотых“ (погибших — прим. URA.RU) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй», — рассказал Владимир Новиков РИА «Новости». Он подчеркнул, что его подсчеты взяты из нескольких источников. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия успешно выполняет задачи по денацификации и демилитаризации страны. В оборонном ведомстве также заявляли, что более половины украинских боевиков дезертировали из-за нехватки боеприпасов.