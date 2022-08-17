Минобороны РФ: больше половины солдат батальонов ВСУ дезертируют

Больше половины военнослужащих батальонов ВСУ оставляют свои позиции Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Больше половины военнослужащих батальонов ВСУ дезертировали из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%», — сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. Кроме того, более половины солдат 66-й мехбригады ВСУ также самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР.