Минобороны РФ: больше половины солдат батальонов ВСУ дезертируют

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Больше половины военнослужащих батальонов ВСУ оставляют свои позиции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Больше половины военнослужащих батальонов ВСУ дезертировали из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%», — сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. Кроме того, более половины солдат 66-й мехбригады ВСУ также самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что солдаты ВСУ массово дезертируют с боевых позиций. Ранее командир дезертировавшего подразделения ВСУ назвал обстановку под Марьинкой «адом», пишет MK.RU. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию, направленную на защиту мирного населения ЛНР и ДНР.

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Больше половины военнослужащих батальонов ВСУ дезертировали из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявили в Минобороны РФ. «В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%», — сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. Кроме того, более половины солдат 66-й мехбригады ВСУ также самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что солдаты ВСУ массово дезертируют с боевых позиций. Ранее командир дезертировавшего подразделения ВСУ назвал обстановку под Марьинкой «адом», пишет MK.RU. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию, направленную на защиту мирного населения ЛНР и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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