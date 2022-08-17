«Вечерние ведомости» не смогли избежать штрафа за фейки об армии

18 августа 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

«Вечерние ведомости» не смогли доказать свою невиновность в дискредитации армии РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Издание «Вечерние ведомости» не смогло обжаловать штраф в 200 тысяч рублей, наложенный за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Свердловский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда», — сообщил Краснов. Он отметил, что на заседании издание пыталось обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за 54 публикации в telegram-канале. Позднее пройдет заседание, посвященное рассмотрению апелляции на другой штраф за дискредитацию. Информацию о решении, вынесенном в отношении издания, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Издание получило штрафы за публикации, связанные с проведением специальной операции РФ на Украине. Ее начало было объявлено 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения жизней русскоязычного населения республик президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости денацификации и демилитаризации Украины.

Издание «Вечерние ведомости» не смогло обжаловать штраф в 200 тысяч рублей, наложенный за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Свердловский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда», — сообщил Краснов. Он отметил, что на заседании издание пыталось обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за 54 публикации в telegram-канале. Позднее пройдет заседание, посвященное рассмотрению апелляции на другой штраф за дискредитацию. Информацию о решении, вынесенном в отношении издания, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Издание получило штрафы за публикации, связанные с проведением специальной операции РФ на Украине. Ее начало было объявлено 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения жизней русскоязычного населения республик президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости денацификации и демилитаризации Украины.