17 августа 2022

«Вечерние ведомости» не смогли избежать штрафа за фейки об армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, суд, сторона защиты
«Вечерние ведомости» не смогли доказать свою невиновность в дискредитации армии РФ Фото:

Издание «Вечерние ведомости» не смогло обжаловать штраф в 200 тысяч рублей, наложенный за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.

«Свердловский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда», — сообщил Краснов. Он отметил, что на заседании издание пыталось обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за 54 публикации в telegram-канале.

Позднее пройдет заседание, посвященное рассмотрению апелляции на другой штраф за дискредитацию. Информацию о решении, вынесенном в отношении издания, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Издание получило штрафы за публикации, связанные с проведением специальной операции РФ на Украине. Ее начало было объявлено 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения жизней русскоязычного населения республик президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости денацификации и демилитаризации Украины.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Издание «Вечерние ведомости» не смогло обжаловать штраф в 200 тысяч рублей, наложенный за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Свердловский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда», — сообщил Краснов. Он отметил, что на заседании издание пыталось обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за 54 публикации в telegram-канале. Позднее пройдет заседание, посвященное рассмотрению апелляции на другой штраф за дискредитацию. Информацию о решении, вынесенном в отношении издания, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Издание получило штрафы за публикации, связанные с проведением специальной операции РФ на Украине. Ее начало было объявлено 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения жизней русскоязычного населения республик президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости денацификации и демилитаризации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...