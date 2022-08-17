«Вечерние ведомости» не смогли избежать штрафа за фейки об армии

Издание «Вечерние ведомости» не смогло обжаловать штраф в 200 тысяч рублей, наложенный за дискредитацию армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.
«Свердловский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда», — сообщил Краснов. Он отметил, что на заседании издание пыталось обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за 54 публикации в telegram-канале.
Позднее пройдет заседание, посвященное рассмотрению апелляции на другой штраф за дискредитацию. Информацию о решении, вынесенном в отношении издания, URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Издание получило штрафы за публикации, связанные с проведением специальной операции РФ на Украине. Ее начало было объявлено 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения жизней русскоязычного населения республик президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости денацификации и демилитаризации Украины.
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