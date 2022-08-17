Экс-депутат ЯНАО привезет на свои концерты Прохора Шаляпина

Концертный тур Елены Лаптандер посетит Прохор Шаляпин в качестве специального гостя Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

На концертный тур экс-депутата Елены Лаптандер в качестве специального гостя приедет Прохор Шаляпин. Такую информацию сообщили в Культурно-Деловом Центре Салехарда.

С 01 по 05 октября 2022 года в рамках концертного тура, приуроченного к двадцатилетию творческой деятельности, «Жемчужина Ямала» — Елена Лаптандер, представит свою новую концертную программу «Сто миллионов спасибо»! Специальными гостями программы станут известный артист, исполнитель народных песен — Прохор Шаляпин и ямальская певица, ученица Елены — Надежда Сэротэтто», — написали представители КДЦ на своей страничке во «Вконтакте».

Елена Лаптандер — известная ямальская певица и экс-депутат. Занимала эту должность с 2015 по 2020 год. В прошлом году пыталась переизбраться. Ее концертный тур начнется в Ноябрьске 1 октября. Дальше Елена Лаптандер посетит с концертом Муравленко и Тарко-Сале и закончит тур выступлением в Новом Уренгое 5 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что Елена Лаптандер заявлялась на выборы в Тюменскую областную думу в качестве самовыдвиженца. Ее однопартийцы рассказали, что реготделение «Единой России» дает певице «второй шанс».