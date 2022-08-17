17 августа 2022

В Перми ассистентам стоматолога готовы платить свыше 100 тысяч

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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Средняя зарплата ассистентов составляет 52 тысячи рублей Фото:

Пермские стоматологические клиники ищут ассистентов и медсестер на зарплату в 105 000 рублей. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который в августе 2022 года провел исследование предложений на этом рынке.

«Зарплатный максимум ассистента стоматолога в коммерческих клиниках Перми достигает 105 тысяч рублей», — говорится в исследовании. На такой доход могут претендовать кандидаты с опытом работы в течение трех лет, а также умеющие обращаться с радиовизиографом и микроскопом, владеющие английским языком.

Средняя зарплата ассистента стоматолога в Перми составляет 52 тысячи. Минимальная — 30 тысяч рублей. На нее могут претендовать кандидаты с базовыми знаниями.

Ранее URA.RU сообщало, что на зарплату в 100 тысяч рублей в Перми зовут плиточников. А 43% компаний в регионе проиндексировали зарплаты сотрудников.

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Пермские стоматологические клиники ищут ассистентов и медсестер на зарплату в 105 000 рублей. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который в августе 2022 года провел исследование предложений на этом рынке. «Зарплатный максимум ассистента стоматолога в коммерческих клиниках Перми достигает 105 тысяч рублей», — говорится в исследовании. На такой доход могут претендовать кандидаты с опытом работы в течение трех лет, а также умеющие обращаться с радиовизиографом и микроскопом, владеющие английским языком. Средняя зарплата ассистента стоматолога в Перми составляет 52 тысячи. Минимальная — 30 тысяч рублей. На нее могут претендовать кандидаты с базовыми знаниями. Ранее URA.RU сообщало, что на зарплату в 100 тысяч рублей в Перми зовут плиточников. А 43% компаний в регионе проиндексировали зарплаты сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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