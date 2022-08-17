В Перми ассистентам стоматолога готовы платить свыше 100 тысяч

Пермские стоматологические клиники ищут ассистентов и медсестер на зарплату в 105 000 рублей. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который в августе 2022 года провел исследование предложений на этом рынке.
«Зарплатный максимум ассистента стоматолога в коммерческих клиниках Перми достигает 105 тысяч рублей», — говорится в исследовании. На такой доход могут претендовать кандидаты с опытом работы в течение трех лет, а также умеющие обращаться с радиовизиографом и микроскопом, владеющие английским языком.
Средняя зарплата ассистента стоматолога в Перми составляет 52 тысячи. Минимальная — 30 тысяч рублей. На нее могут претендовать кандидаты с базовыми знаниями.
Ранее URA.RU сообщало, что на зарплату в 100 тысяч рублей в Перми зовут плиточников. А 43% компаний в регионе проиндексировали зарплаты сотрудников.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»