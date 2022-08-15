15 августа 2022

В Кургане резко подорожала стоимость вырубки тысяч деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Спил веток. Курган, спил веток, спил деревьев, срубленные ветки
На участке длиной 2,4 км планируют вырубить более 7000 деревьев Фото:

Начальная стоимость расчистки русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане, во время которой вырубят более 7000 деревьев, выросла с 72 млн рублей до 100 млн. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Расчистка русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане. Начальная цена: 99 971 420 [рублей]», — указано на сайте.

В районе Омского моста на участке длиной 2 431 метр до 1 ноября 2023 года планируют вырубить 7689 единиц древесной растительности и более 31 тысяч квадратных метров кустарников. В феврале начальная цена работ составляла 71 874 950 рублей. Тогда на аукцион никто не заявился.

О необходимости расчистки русла Тобола говорили экс-губернатор Алексей Кокорин и нынешний глава региона Вадим Шумков. К работам хотели приступить в конце 2021 года. Ранее Шумков просил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла.

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Начальная стоимость расчистки русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане, во время которой вырубят более 7000 деревьев, выросла с 72 млн рублей до 100 млн. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Расчистка русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане. Начальная цена: 99 971 420 [рублей]», — указано на сайте. В районе Омского моста на участке длиной 2 431 метр до 1 ноября 2023 года планируют вырубить 7689 единиц древесной растительности и более 31 тысяч квадратных метров кустарников. В феврале начальная цена работ составляла 71 874 950 рублей. Тогда на аукцион никто не заявился. О необходимости расчистки русла Тобола говорили экс-губернатор Алексей Кокорин и нынешний глава региона Вадим Шумков. К работам хотели приступить в конце 2021 года. Ранее Шумков просил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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