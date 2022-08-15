В Кургане резко подорожала стоимость вырубки тысяч деревьев

На участке длиной 2,4 км планируют вырубить более 7000 деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальная стоимость расчистки русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане, во время которой вырубят более 7000 деревьев, выросла с 72 млн рублей до 100 млн. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Расчистка русла реки Тобол в районе Омского моста в Кургане. Начальная цена: 99 971 420 [рублей]», — указано на сайте.

В районе Омского моста на участке длиной 2 431 метр до 1 ноября 2023 года планируют вырубить 7689 единиц древесной растительности и более 31 тысяч квадратных метров кустарников. В феврале начальная цена работ составляла 71 874 950 рублей. Тогда на аукцион никто не заявился.

О необходимости расчистки русла Тобола говорили экс-губернатор Алексей Кокорин и нынешний глава региона Вадим Шумков. К работам хотели приступить в конце 2021 года. Ранее Шумков просил заместителя председателя правительства РФ Викторию Абрамченко помочь с очисткой русла.