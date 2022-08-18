Махонин объяснил, почему из Перми нельзя улететь в Екатеринбург

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал невостребованным авиасообщение между Пермью и Екатеринбургом. На встрече с главными редакторами в Чусовом 17 августа он заявил, что добираться автомобильным транспортом для жителей обоих регионов комфортнее и быстрее.
«Расширение дороги „Пермь-Екатеринбург“ приводит к тому, что мы за три-четыре часа добираемся до соседнего города. Можно сделать [авиасообщение], но это субсидирование. А мы действительно пытаемся рассчитать так, что если субсидия и выделяется, то она должна быть незначительной», — отметил Махонин.
Он добавил, что во время, необходимое для перелета, нужно включать еще дорогу до аэропорта и до центра города, время на регистрацию, досмотры и т. д. На автомобиле для жителей доехать проще. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские власти отказались от субсидирования рейса «Пермь — Челябинск» из-за его невостребованности. И перевели предусмотренные для этого деньги на планируемый к запуску рейс «Пермь-Минск».
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