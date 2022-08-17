17 августа 2022

В центре Ноябрьска начали строить кольцо, которое ждали много лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ноябрьск, администрация ноябрьска
На перекрестке рядом с администрацией установили круговое движение Фото:

На одном из самых аварийных участков Ноябрьска установили круговое движение. Кольцо жители города ждали много лет. Фото обновленного участка появилось в социальных сетях.

«Так вот ты какое, кольцо у администрации», — написали в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». Также было прикреплено фото, на котором показана обновленная дорога на пересечении улиц Ленина и 40 лет Победы.

На этом участке часто происходили аварии. Поэтому для снижения аварийности было принято решение установить там круговое движение.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП произошедшем рядом с мэрией Ноябрьска. Тогда столкнулись автомобили сотрудника администрации и «Газпрома». В конце 2021 года власти города сообщили, что в 2022 году возле здания мэрии появится кольцевая развязка. Как отмечал глава города Алексей Романов, этот вопрос прорабатывался много лет.

Фото обновленной дороги

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На одном из самых аварийных участков Ноябрьска установили круговое движение. Кольцо жители города ждали много лет. Фото обновленного участка появилось в социальных сетях. «Так вот ты какое, кольцо у администрации», — написали в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». Также было прикреплено фото, на котором показана обновленная дорога на пересечении улиц Ленина и 40 лет Победы. На этом участке часто происходили аварии. Поэтому для снижения аварийности было принято решение установить там круговое движение. Ранее URA.RU сообщало о ДТП произошедшем рядом с мэрией Ноябрьска. Тогда столкнулись автомобили сотрудника администрации и «Газпрома». В конце 2021 года власти города сообщили, что в 2022 году возле здания мэрии появится кольцевая развязка. Как отмечал глава города Алексей Романов, этот вопрос прорабатывался много лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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