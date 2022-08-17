На перекрестке рядом с администрацией установили круговое движение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На одном из самых аварийных участков Ноябрьска установили круговое движение. Кольцо жители города ждали много лет. Фото обновленного участка появилось в социальных сетях.

«Так вот ты какое, кольцо у администрации», — написали в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». Также было прикреплено фото, на котором показана обновленная дорога на пересечении улиц Ленина и 40 лет Победы.

На этом участке часто происходили аварии. Поэтому для снижения аварийности было принято решение установить там круговое движение.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП произошедшем рядом с мэрией Ноябрьска. Тогда столкнулись автомобили сотрудника администрации и «Газпрома». В конце 2021 года власти города сообщили, что в 2022 году возле здания мэрии появится кольцевая развязка. Как отмечал глава города Алексей Романов, этот вопрос прорабатывался много лет.