В Кургане обвинять сына бывшего главы МЧС будет новый прокурор

Сына бывшего руководителя МЧС в суде будет обвинять новый «коррупционный» прокурор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представлять сторону обвинения в уголовном деле в отношении Ильи Рожкова, сына экс-главы ГУ МЧС Курганской области, с большой долей вероятности назначат нового «ответственного за коррупцию» прокурора Александра Карецкого. Информацией поделился источник из силовых структур.

«Представлять обвинение в суде по делу Ильи Рожкова будет новый прокурор, кандидатуру которого согласуют на коррупционное направление, пока сотрудник Курганской городской прокуратуры, Александр Карецкий. Говорят, очень принципиальный и амбициозный», — рассказал источник. Сотрудник городской прокуратуры Карецкий временно заменил Алексея Киселева, с которым вместе работал над коррупционными делами. Редакция запросила комментарий у представителей прокуратуры. На момент публикации ответ не был получен.

Сына осужденного экс-главы курганского МЧС Олега Рожкова обвинили в публичном оскорблении представителей власти. По версии следствия, Рожков-младший на улице оскорбил группу сотрудников ГИБДД. Уголовное дело направили в суд.

Сам Илья Рожков также прокомментировал свое уголовное преследование. «Судить меня за „публичное“ оскорбление власти без свидетелей — смешно. При этом зачем проводить обыски у меня дома? Не верю, что 5 человек, сотрудников ГИБДД, как говорит следствие — не могут засыпать от морально-нравственной трагедии, что испытают на протяжении 8 месяцев. Все все понимают», — уточнил URA.RU Илья Рожков.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего начальника курганского ГУ МЧС Олега Рожкова признали виновным в коррупционном уголовном деле. Он получил наказание в виде шести лет лишения свободы.