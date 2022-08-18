Терапевт: укусы комаров и оводов грозят анафилактическим шоком

19 августа 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Анафилактический шок у человека может случиться после укуса комара, отметила Галина Слободина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчел могут привести к анафилактическому шоку. В группе риска находятся люди с повышенной реакцией иммунитета. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог, кандидат мед наук Галина Слободина. «Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок, начиная от пчел, комаров, кончая всякими слепнями, шершнями, оводами. Потому что все они выделяют внутрикожно яд и закручивают такое состояние. Но не все люди так реагируют. Здесь у человека должно быть высокое реактивное состояние иммунитета, что так бурно реагирует выбросом в организме этих всяких гистаминоподобных веществ, и вызывает такую закрученную аллергическую реакцию немедленного типа. То есть любые изменения иммунитета могут вызвать неоднозначные реакции», — объяснила Галина Слободина. Терапевт порекомендовала людям с аллергическими реакциями или с проблемами кишечника быть предельно осторожными при встрече с насекомыми. «Конечно, если у людей есть какие-то аллергические предрасположенности или они не переносят какую-то пищу, если у есть проблемы с кишечником, то они находятся в группе риска. Им нужно обследоваться и знать, что встреча с такими насекомыми для них небезопасна», — добавила Слободина. Ранее главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила о смертельной опасности от укус пчелы или осы. В группе риска, по ее словам, находятся люди, которые уже имели острую аллергическую реакцию на атаку этих насекомых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчел могут привести к анафилактическому шоку. В группе риска находятся люди с повышенной реакцией иммунитета. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог, кандидат мед наук Галина Слободина. «Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок, начиная от пчел, комаров, кончая всякими слепнями, шершнями, оводами. Потому что все они выделяют внутрикожно яд и закручивают такое состояние. Но не все люди так реагируют. Здесь у человека должно быть высокое реактивное состояние иммунитета, что так бурно реагирует выбросом в организме этих всяких гистаминоподобных веществ, и вызывает такую закрученную аллергическую реакцию немедленного типа. То есть любые изменения иммунитета могут вызвать неоднозначные реакции», — объяснила Галина Слободина. Терапевт порекомендовала людям с аллергическими реакциями или с проблемами кишечника быть предельно осторожными при встрече с насекомыми. «Конечно, если у людей есть какие-то аллергические предрасположенности или они не переносят какую-то пищу, если у есть проблемы с кишечником, то они находятся в группе риска. Им нужно обследоваться и знать, что встреча с такими насекомыми для них небезопасна», — добавила Слободина. Ранее главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила о смертельной опасности от укус пчелы или осы. В группе риска, по ее словам, находятся люди, которые уже имели острую аллергическую реакцию на атаку этих насекомых.