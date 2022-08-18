В Минобороны РФ заявили о подготовке Украиной провокации на ЗАЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Российские военные обеспечивают меры безопасности на АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовит 19 августа провокацию на АЭС в Энергодаре (Запорожская область) из-за визита Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

«19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга.

Сообщается, что для подготовки провокации в районе Запорожья командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает посты радиационного наблюдения. Также там организовывают тренировки подразделений воинских частей по действиям в условии радиационного заражения местности. Украина готова ударить по станции силами 44-й артбригады ВСУ 19 августа с позиций в Никополе, заявили в Минобороны.

Полк ВСУ сосредоточен рядом с электростанцией, чтобы зафиксировать факт аварии после совершения провокации, а также якобы показать ликвидацию последствий, сообщили в министерстве. Военные РФ принимают меры для обеспечения безопасности.

Ранее ВСУ неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В связи с этим Россия запросила провести заседание Совбеза ООН. Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с Гутерришем ситуацию на Запорожской АЭС. Он призвал срочно ввести периметр безопасности вокруг станции, передает «Национальная служба новостей». АЭС в Энергодаре находится под контролем российских военных в связи со спецоперацией на Украине, армия РФ контролирует большую часть Запорожья, сообщает «Дни.ру».

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Украина готовит 19 августа провокацию на АЭС в Энергодаре (Запорожская область) из-за визита Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны. «19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Сообщается, что для подготовки провокации в районе Запорожья командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает посты радиационного наблюдения. Также там организовывают тренировки подразделений воинских частей по действиям в условии радиационного заражения местности. Украина готова ударить по станции силами 44-й артбригады ВСУ 19 августа с позиций в Никополе, заявили в Минобороны. Полк ВСУ сосредоточен рядом с электростанцией, чтобы зафиксировать факт аварии после совершения провокации, а также якобы показать ликвидацию последствий, сообщили в министерстве. Военные РФ принимают меры для обеспечения безопасности. Ранее ВСУ неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В связи с этим Россия запросила провести заседание Совбеза ООН. Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с Гутерришем ситуацию на Запорожской АЭС. Он призвал срочно ввести периметр безопасности вокруг станции, передает «Национальная служба новостей». АЭС в Энергодаре находится под контролем российских военных в связи со спецоперацией на Украине, армия РФ контролирует большую часть Запорожья, сообщает «Дни.ру».
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