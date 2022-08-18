Автоэксперт Ларин сравнил западные и китайские машины. «Сложившиеся стереотипы»

18 августа 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Старые европейские авто обладают репутацией, а новые китайские гарантией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старый европейский автомобиль проигрывает новому китайскому в том, что у первого уже нет гарантии, но у азиатского автопрома еще нет репутации надежных производителей. Об этом URA.RU рассказал специалист по подбору автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин. «Есть некоторые люди, которые пересаживались с очень хороших европейских автомобилей на китайские. Видимо они их привлекают своей гарантией. Люди хотят делать ТО, и чтобы не было внезапных поломок. Но если таковые возникнут, то их будет устранять дилер. В этом плане старый европейский автомобиль без гарантии немного проигрывает новому китайцу», — сказал Владимир Ларин. Однако есть люди, которые уже не могут пересесть с любимой марки автомобиля, добавил автоэксперт. «Бывает, что кто-то привязан к марке BMW. Он знает, как ее обслуживать, какие поломки предотвратить профилактикой. Он будет всю жизнь фанатом автомобиля с пробегом из Европы, чем нового китайского. Этих людей уже не победить. У них есть сложившиеся стереотипы», — уточнил он. «У европейских автомобилей есть годами сложившаяся репутация, а у новых китайских пока такого нет. Это новинки. Люди еще не распознали, что это за аппаратура, с чем придется им столкнуться и так далее. В этой ситуации есть боязнь чего-то неизведанного и непонятного, каким ресурсам оно обладает и как будет вести при морозе в 40 градусов», — заявил собеседник агентства. По его мнению, китайскому автопрому понадобиться еще минимум 10 лет, чтобы заработать соответствующую репутацию среди российских водителей. Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с URA.RU рассказал, что в период санкций лучше всего подойдут российские, китайские, корейские и японские автомобили. Он объяснил это тем, что на такие машины легче достать оригинальные запчасти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старый европейский автомобиль проигрывает новому китайскому в том, что у первого уже нет гарантии, но у азиатского автопрома еще нет репутации надежных производителей. Об этом URA.RU рассказал специалист по подбору автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин. «Есть некоторые люди, которые пересаживались с очень хороших европейских автомобилей на китайские. Видимо они их привлекают своей гарантией. Люди хотят делать ТО, и чтобы не было внезапных поломок. Но если таковые возникнут, то их будет устранять дилер. В этом плане старый европейский автомобиль без гарантии немного проигрывает новому китайцу», — сказал Владимир Ларин. Однако есть люди, которые уже не могут пересесть с любимой марки автомобиля, добавил автоэксперт. «Бывает, что кто-то привязан к марке BMW. Он знает, как ее обслуживать, какие поломки предотвратить профилактикой. Он будет всю жизнь фанатом автомобиля с пробегом из Европы, чем нового китайского. Этих людей уже не победить. У них есть сложившиеся стереотипы», — уточнил он. «У европейских автомобилей есть годами сложившаяся репутация, а у новых китайских пока такого нет. Это новинки. Люди еще не распознали, что это за аппаратура, с чем придется им столкнуться и так далее. В этой ситуации есть боязнь чего-то неизведанного и непонятного, каким ресурсам оно обладает и как будет вести при морозе в 40 градусов», — заявил собеседник агентства. По его мнению, китайскому автопрому понадобиться еще минимум 10 лет, чтобы заработать соответствующую репутацию среди российских водителей. Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с URA.RU рассказал, что в период санкций лучше всего подойдут российские, китайские, корейские и японские автомобили. Он объяснил это тем, что на такие машины легче достать оригинальные запчасти.