Курганский завод переделает БМП-3 после спецоперации на Украине

12 августа 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

На курганскую БМП-3 установят дополнительную защиту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский машиностроительный завод планирует модернизировать боевые машины пехоты БМП-3 по итогам боевого применения техники в спецоперации на Украине. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков. «По результатам применения БМП-3 в спецоперации на Украине решено усилить машины дополнительным комплексом защиты — решетками и бронеэкранами. В настоящее время на вооружение Министерства обороны РФ уже поступают машины с комплектами допзащиты. Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», — сказал в интервью ТАСС Петр Тюков. Представитель оборонного предприятия также отметил, что прорабатывается вопросы по возобновлению выпуска БМП более раннего поколения. «Но надо понимать, что цена на такие изделия будет значительно выше, чем на новые серийные машины, выпускающиеся планово, такие как БМП-3 и БМД-4М», — подчеркнул Тюков. Боевая машина пехоты БМП-3 находится на вооружении Минобороны России с 1987 года. В машину вмещается три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм и тремя пулеметами. Масса БМП-3 составляет около 19 тонн, а скорость по шоссе достигает 70 км/ч. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» покажет на форуме «Армия-2022» новую вездеходную машину ТМ-140А «Аврора» и роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Военно-техническая выставка, организованная Минобороны РФ, пройдет с 15 по 21 августа в Московской области. О спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский машиностроительный завод планирует модернизировать боевые машины пехоты БМП-3 по итогам боевого применения техники в спецоперации на Украине. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков. «По результатам применения БМП-3 в спецоперации на Украине решено усилить машины дополнительным комплексом защиты — решетками и бронеэкранами. В настоящее время на вооружение Министерства обороны РФ уже поступают машины с комплектами допзащиты. Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», — сказал в интервью ТАСС Петр Тюков. Представитель оборонного предприятия также отметил, что прорабатывается вопросы по возобновлению выпуска БМП более раннего поколения. «Но надо понимать, что цена на такие изделия будет значительно выше, чем на новые серийные машины, выпускающиеся планово, такие как БМП-3 и БМД-4М», — подчеркнул Тюков. Боевая машина пехоты БМП-3 находится на вооружении Минобороны России с 1987 года. В машину вмещается три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм и тремя пулеметами. Масса БМП-3 составляет около 19 тонн, а скорость по шоссе достигает 70 км/ч. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» покажет на форуме «Армия-2022» новую вездеходную машину ТМ-140А «Аврора» и роботизированную БМП-3 с боевым модулем. Военно-техническая выставка, организованная Минобороны РФ, пройдет с 15 по 21 августа в Московской области. О спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.