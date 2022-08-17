17 августа 2022

В Перми открыли горячую линию для записи в батальоны добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти участников боевых действий. Курган, контрактная служба, армия россии, пункт отбора
Желающие вступить в добровольческие батальоны могут позвонить на горячую линию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае заработала горячая линия для желающих вступить в добровольческие батальоны «Парма» и «Молот», которые формируются в регионе. Информация размещена в telegram-канале министерства общественной безопасности края.

«В Пермском крае создана горячая линия по вопросу поступления на военную службу по контракту в Пермские батальоны „Молот“ и „Парма“. Телефон горячей линии: 8(342)237-57-20», — сообщает минтербезопасности. В открытых источниках указано, что данный номер принадлежит краевому пункту отбора на военную службу по контракту.

URA.RU рассказывало, что добровольцы, желающие участвовать в спецоперации на Украине, могут вступить в батальоны «Парма» и «Молот». Помимо этого, свой добровольческий батальон формируют выходцы из стран Средней Азии, имеющие российское гражданство.

С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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В Пермском крае заработала горячая линия для желающих вступить в добровольческие батальоны «Парма» и «Молот», которые формируются в регионе. Информация размещена в telegram-канале министерства общественной безопасности края. «В Пермском крае создана горячая линия по вопросу поступления на военную службу по контракту в Пермские батальоны „Молот“ и „Парма“. Телефон горячей линии: 8(342)237-57-20», — сообщает минтербезопасности. В открытых источниках указано, что данный номер принадлежит краевому пункту отбора на военную службу по контракту. URA.RU рассказывало, что добровольцы, желающие участвовать в спецоперации на Украине, могут вступить в батальоны «Парма» и «Молот». Помимо этого, свой добровольческий батальон формируют выходцы из стран Средней Азии, имеющие российское гражданство. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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