В Перми открыли горячую линию для записи в батальоны добровольцев

18 августа 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Желающие вступить в добровольческие батальоны могут позвонить на горячую линию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае заработала горячая линия для желающих вступить в добровольческие батальоны «Парма» и «Молот», которые формируются в регионе. Информация размещена в telegram-канале министерства общественной безопасности края. «В Пермском крае создана горячая линия по вопросу поступления на военную службу по контракту в Пермские батальоны „Молот“ и „Парма“. Телефон горячей линии: 8(342)237-57-20», — сообщает минтербезопасности. В открытых источниках указано, что данный номер принадлежит краевому пункту отбора на военную службу по контракту. URA.RU рассказывало, что добровольцы, желающие участвовать в спецоперации на Украине, могут вступить в батальоны «Парма» и «Молот». Помимо этого, свой добровольческий батальон формируют выходцы из стран Средней Азии, имеющие российское гражданство. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В Пермском крае заработала горячая линия для желающих вступить в добровольческие батальоны «Парма» и «Молот», которые формируются в регионе. Информация размещена в telegram-канале министерства общественной безопасности края. «В Пермском крае создана горячая линия по вопросу поступления на военную службу по контракту в Пермские батальоны „Молот“ и „Парма“. Телефон горячей линии: 8(342)237-57-20», — сообщает минтербезопасности. В открытых источниках указано, что данный номер принадлежит краевому пункту отбора на военную службу по контракту. URA.RU рассказывало, что добровольцы, желающие участвовать в спецоперации на Украине, могут вступить в батальоны «Парма» и «Молот». Помимо этого, свой добровольческий батальон формируют выходцы из стран Средней Азии, имеющие российское гражданство. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.