Тюменский депутат Госдумы высказался о переговорах с Зеленским

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Депутат Николай Брыкин (на фото справа) считает, что переговоры с Зеленским не нужны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет. Об этом парламентарий высказался в своем telegram-канале.

«Никаких переговоров президента России В.В. Путина с нацистом Зеленским быть не должно. А их и не будет!» — написал Брыкин.

Ранее URA.RU писало, что 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Предполагается, что он предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским главой.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

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Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет. Об этом парламентарий высказался в своем telegram-канале. «Никаких переговоров президента России В.В. Путина с нацистом Зеленским быть не должно. А их и не будет!» — написал Брыкин. Ранее URA.RU писало, что 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Предполагается, что он предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским главой. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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