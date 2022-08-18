Тюменский депутат Госдумы высказался о переговорах с Зеленским

18 августа 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Депутат Николай Брыкин (на фото справа) считает, что переговоры с Зеленским не нужны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет. Об этом парламентарий высказался в своем telegram-канале. «Никаких переговоров президента России В.В. Путина с нацистом Зеленским быть не должно. А их и не будет!» — написал Брыкин. Ранее URA.RU писало, что 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Предполагается, что он предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским главой. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет. Об этом парламентарий высказался в своем telegram-канале. «Никаких переговоров президента России В.В. Путина с нацистом Зеленским быть не должно. А их и не будет!» — написал Брыкин. Ранее URA.RU писало, что 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом на Украину. Предполагается, что он предложит Зеленскому помощь в организации встречи с российским главой. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако они все остались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.