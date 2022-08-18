На трассе между Челябинском и Екатеринбургом остановят движение

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги, челябинск-екатеринбург
Ограничения введут 23 августа Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом 23 августа полностью остановят движение на 15 минут. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для аварийных работ по замене провода воздушной линии электропередач на 23 километре дороги М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, в Челябинской области временно ограничат движение. С 22:00 до 00:00 вторника, 23 августа, движение транспорта будет полностью прекращено на 15 минут», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Работы будет вести ОАО «РМСК Урал» — филиал «Челябэнерго». Водителей просят принять во внимание это обстоятельство, планируя поездки в Челябинск или Екатеринбург.

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом 23 августа полностью остановят движение на 15 минут. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для аварийных работ по замене провода воздушной линии электропередач на 23 километре дороги М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, в Челябинской области временно ограничат движение. С 22:00 до 00:00 вторника, 23 августа, движение транспорта будет полностью прекращено на 15 минут», — пояснили в пресс-службе ведомства. Работы будет вести ОАО «РМСК Урал» — филиал «Челябэнерго». Водителей просят принять во внимание это обстоятельство, планируя поездки в Челябинск или Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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