В Кургане продают студию коррекции фигуры и маникюрный салон (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане предприниматели массово распродают салоны и студии красоты. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.

«Продаю салон красоты в 3 микрорайоне Заозерного, наработанная клиентская база, свежий ремонт. Стоимость: 5 500 000 рублей», — говорится в объявлении. «В связи с расширением продается студия красоты. Шесть аппаратов коррекции фигуры. Аппараты вибромассажа, прессотерапии, ультразвуковой чистки и мезотерапии», — указано на сайте. Стоимость готового бизнеса составляет 350 тысяч рублей.

Также на продажу выставлена студия маникюра и педикюра за 220 тысяч рублей. «Продается готовый бизнес. Три оборудованных места для маникюра, зона педикюра. Оборудование и мебель включены в стоимость», — написал владелец бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области бизнесмены избавляются от пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries. Также сообщалось, что распродают кафе и павильоны с шаурмой.

В Заозерном продают салон красоты за 5,5 млн рублей Скрин: Avito

Студию коррекции фигуры продают за 350 тысяч рублей Скрин: Avito