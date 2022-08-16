Королевы красоты прошлых лет оценят новых красоток Екатеринбурга

17 августа 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Директор «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова призналась, что хотела видеть на юбилее конкурса всех королев красоты прошлых лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 25-летие «Мисс Екатеринбург» прибудут победительницы прошлых лет, чтобы оценить таланты и красоту участниц конкурса 2022 года. Об этом на брифинге, посвященном празднованию Дня города, рассказала директор общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова. «Жюри конкурса будет состоять полностью из победительниц конкурсов прошлых лет. Жюри будет женское, самое предвзятое, строгое, разоблачающее, но при этом нежное и самое понимающее, что происходит сейчас на сцене», — заявила Петракова. По ее словам, 16 августа было пред-жюри, где королевы прошлых лет начали пристально приглядываться к конкурсанткам, одну из которых в будущем примут в свой круг. Также Петракова призналась, что организаторы мечтали о том, что на конкурс приедут 25 прошлых победительниц, однако удалось пригласить лишь 13 девушек. «Их будет меньше, потому что часть из них за океаном, часть воспитывает семерых детей, у кого-то бизнес, у кого-то работа», — пояснила директор «Мисс Екатеринбург». Мероприятие пройдет 18 августа на площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». В этот день жюри определить новую «Мисс Екатеринбург-2022», а корону вручит глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Перед финалом участницы конкурса красоты начали активно посещать городские мероприятия. Так, конкурсантки «Мисс Екатеринбург» показали свои наряды на красной дорожке кинофестиваля «Одна шестая». Победительница прошлого года — Виолетта Сараева представляла город в финале конкурса красоты «Мисс Россия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 25-летие «Мисс Екатеринбург» прибудут победительницы прошлых лет, чтобы оценить таланты и красоту участниц конкурса 2022 года. Об этом на брифинге, посвященном празднованию Дня города, рассказала директор общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова. «Жюри конкурса будет состоять полностью из победительниц конкурсов прошлых лет. Жюри будет женское, самое предвзятое, строгое, разоблачающее, но при этом нежное и самое понимающее, что происходит сейчас на сцене», — заявила Петракова. По ее словам, 16 августа было пред-жюри, где королевы прошлых лет начали пристально приглядываться к конкурсанткам, одну из которых в будущем примут в свой круг. Также Петракова призналась, что организаторы мечтали о том, что на конкурс приедут 25 прошлых победительниц, однако удалось пригласить лишь 13 девушек. «Их будет меньше, потому что часть из них за океаном, часть воспитывает семерых детей, у кого-то бизнес, у кого-то работа», — пояснила директор «Мисс Екатеринбург». Мероприятие пройдет 18 августа на площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». В этот день жюри определить новую «Мисс Екатеринбург-2022», а корону вручит глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Перед финалом участницы конкурса красоты начали активно посещать городские мероприятия. Так, конкурсантки «Мисс Екатеринбург» показали свои наряды на красной дорожке кинофестиваля «Одна шестая». Победительница прошлого года — Виолетта Сараева представляла город в финале конкурса красоты «Мисс Россия».