В HH.RU рассказали, где лучше всего искать работу осенью

19 августа 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Осенью в России будут особо востребованы работники науки и образования, считает Мария Бузунова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осенью в России будут особо востребованы специалисты сферы науки и образования, фитнеса, красоты, автомобильного бизнеса, банковского дела, транспорта, искусства, масс-медиа и продаж. Об этом URA.RU рассказала руководитель пресс-службы HH.RU Северо-Запад Мария Бузунова. «К осени, как правило, у работодателей по всей стране увеличивается спрос на работников сферы науки и образования, а также среди репетиторов и воспитателей. В преддверии очередного делового сезона компании начали набор персонала в сфере фитнеса, салонов красоты, автобизнеса, банковского дела, транспортного сектора, искусства и массмедиа. Бизнес готовится к осени и все больше ищет и нанимает административный персонал, специалистов из сферы продаж, продавцов, кассиров, менеджеров и так далее», — объяснила Мария Бузунова. Руководитель пресс-службы HH.RU Северо-Запад отметила, что к началу осени может увеличиться потребность в медицинском персонале. «На фоне все возрастающей заболеваемости [COVID] в целом по стране и в особенности в крупных городах, у работодателей может снова начать расти потребность в лечащих врачах и младшем медперсонале. Пока что спрос на этих специалистов за неделю составил плюс 0,2%. Но есть вероятность, что уже к концу августа потребность может стать более выраженной и острой», — подчеркнула она. По словам Бузуновой, с началом спецоперации на Украине в России возрос спрос на сервисных инженеров и эта тенденция продолжается. «Еще одна категория работников, на которых после февральских событий все более выраженно растет спрос, — это сервисные инженеры. С начала августа российские работодатели разместили более 1 400 новых вакансий для сервисников, что в 1,2 раза больше, чем в начале июля 2022 года. Причем спрос на этих специалистов достаточно выражен у компаний из самых разных отраслей: промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, ИТ-сектор, приборостроение, бизнес, ретейл», — заявила она. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в российских вузах появляется больше бюджетных мест по тем направлениям, которые востребованы у государства. Они предоставляются медицинским специалистам, педагогическим работникам и работникам IT-специальностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью в России будут особо востребованы специалисты сферы науки и образования, фитнеса, красоты, автомобильного бизнеса, банковского дела, транспорта, искусства, масс-медиа и продаж. Об этом URA.RU рассказала руководитель пресс-службы HH.RU Северо-Запад Мария Бузунова. «К осени, как правило, у работодателей по всей стране увеличивается спрос на работников сферы науки и образования, а также среди репетиторов и воспитателей. В преддверии очередного делового сезона компании начали набор персонала в сфере фитнеса, салонов красоты, автобизнеса, банковского дела, транспортного сектора, искусства и массмедиа. Бизнес готовится к осени и все больше ищет и нанимает административный персонал, специалистов из сферы продаж, продавцов, кассиров, менеджеров и так далее», — объяснила Мария Бузунова. Руководитель пресс-службы HH.RU Северо-Запад отметила, что к началу осени может увеличиться потребность в медицинском персонале. «На фоне все возрастающей заболеваемости [COVID] в целом по стране и в особенности в крупных городах, у работодателей может снова начать расти потребность в лечащих врачах и младшем медперсонале. Пока что спрос на этих специалистов за неделю составил плюс 0,2%. Но есть вероятность, что уже к концу августа потребность может стать более выраженной и острой», — подчеркнула она. По словам Бузуновой, с началом спецоперации на Украине в России возрос спрос на сервисных инженеров и эта тенденция продолжается. «Еще одна категория работников, на которых после февральских событий все более выраженно растет спрос, — это сервисные инженеры. С начала августа российские работодатели разместили более 1 400 новых вакансий для сервисников, что в 1,2 раза больше, чем в начале июля 2022 года. Причем спрос на этих специалистов достаточно выражен у компаний из самых разных отраслей: промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, ИТ-сектор, приборостроение, бизнес, ретейл», — заявила она. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в российских вузах появляется больше бюджетных мест по тем направлениям, которые востребованы у государства. Они предоставляются медицинским специалистам, педагогическим работникам и работникам IT-специальностей.