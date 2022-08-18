В Госдуме потребовали у Голиковой платить бедным за продукты

18 августа 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Партия Миронова направила письмо Татьяне Голиковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой перечислять россиянам средства на покупку продовольственных товаров отечественного производства. Об этом сообщил председатель партии, член Государственной думы РФ Сергей Миронов. «Мы предлагаем ввести адресную продовольственную поддержку граждан через выплаты на карты „Мир“ для приобретения продовольственных товаров отечественного производства, за исключением алкогольной и табачной продукции», — написал Миронов в Telegram. Кроме того, политик предложил повысить уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы в стране до 31 тысячи рублей. Ранее Миронов уже выступал с инициативой развития продовольственной помощи для граждан с доходами менее 20 тысяч рублей. Кроме того, депутат призвал ввести продуктовые карты для всех жителей страны и увеличить выплаты на нее до одного МРОТ.

Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой перечислять россиянам средства на покупку продовольственных товаров отечественного производства. Об этом сообщил председатель партии, член Государственной думы РФ Сергей Миронов. «Мы предлагаем ввести адресную продовольственную поддержку граждан через выплаты на карты „Мир“ для приобретения продовольственных товаров отечественного производства, за исключением алкогольной и табачной продукции», — написал Миронов в Telegram. Кроме того, политик предложил повысить уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы в стране до 31 тысячи рублей. Ранее Миронов уже выступал с инициативой развития продовольственной помощи для граждан с доходами менее 20 тысяч рублей. Кроме того, депутат призвал ввести продуктовые карты для всех жителей страны и увеличить выплаты на нее до одного МРОТ.