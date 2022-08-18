Директор «Мисс Екатеринбург»: участниц учили подчищать соцсети

19 августа 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Светлана Петракова рассказала, что оценить организацию прошедшего конкурса сможет лишь спустя некоторое время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конкурсанток «Мисс Екатеринбург 2022» обучали не только сценической речи и дефиле, но и кибербезопасности, которая подразумевала чистку соцальных сетей девушек. Об этом журналистам рассказала директор конкурса красоты Светлана Петракова. «Мы учились даже пиар-гигиене: пониманию того, что можно говорить, а что нельзя. Это сложилось из опыта предыдущих королев, которые где-то наследили, а все это висит в пространстве. И они (участницы 2022 года — прим. ред.) учились, как чистить собственные соцсети, как договариваться с родственниками, чтобы [в интернете] не было детских фотографий», — поделилась секретом подготовки Петракова. Также директор «Мисс Екатеринбург» рассказала, что маски, в которых выступали финалистки в начале конкурса, были сделаны ими самостоятельно, но создавались они с учетом того, какое платье будет на показе. Кроме этого, участницы прокачивали себя в сценической речи, актерском мастерстве, йоге, пилатасе, а также много танцевали. В 2022 году «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя Татьяна Кузьмина. Родители девушки — военные, а сама она учится на государственного служащего. Ее выбрали королевы прошлых лет, которые были приглашены на 25-й по счету конкурс в качестве жюри. URA.RU рассказало, как прошел праздник красоты.

Конкурсанток «Мисс Екатеринбург 2022» обучали не только сценической речи и дефиле, но и кибербезопасности, которая подразумевала чистку соцальных сетей девушек. Об этом журналистам рассказала директор конкурса красоты Светлана Петракова. «Мы учились даже пиар-гигиене: пониманию того, что можно говорить, а что нельзя. Это сложилось из опыта предыдущих королев, которые где-то наследили, а все это висит в пространстве. И они (участницы 2022 года — прим. ред.) учились, как чистить собственные соцсети, как договариваться с родственниками, чтобы [в интернете] не было детских фотографий», — поделилась секретом подготовки Петракова. Также директор «Мисс Екатеринбург» рассказала, что маски, в которых выступали финалистки в начале конкурса, были сделаны ими самостоятельно, но создавались они с учетом того, какое платье будет на показе. Кроме этого, участницы прокачивали себя в сценической речи, актерском мастерстве, йоге, пилатасе, а также много танцевали. В 2022 году «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя Татьяна Кузьмина. Родители девушки — военные, а сама она учится на государственного служащего. Ее выбрали королевы прошлых лет, которые были приглашены на 25-й по счету конкурс в качестве жюри. URA.RU рассказало, как прошел праздник красоты.