Попавшая в ДТП в Магнитогорске скорая везла наркозависимого

Автомобиль после аварии перевернулся Фото: Илья Московец © URA.RU

Карета скорой помощи, попавшая в ДТП в Магнитогорске (Челябинская область), перевозила в больницу наркозависимого пациента с передозировкой. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Медицинский автомобиль вез в больницу пациента с передозировкой наркотиками. В результате после столкновения с автомобилем „Лада Ларгус“ скорая опрокинулась. Фельдшер получил сотрясение головного мозга, пациент серьезных травм не получил», — рассказал источник.

Ранее в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области сообщили, что водитель скорой помощи, двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, выехал на перекресток, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с приближающимся слева автомобилем «Лада Ларгус». По факту ДТП проводится административное расследование.

Ранее в другом ДТП машина скорой помощи столкнулась с ВАЗом на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. В аварии никто не пострадал.