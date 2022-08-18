18 августа 2022

Компания из ХМАО получит полмиллиарда за ремонт «трассы смерти»

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Виды поселка. Покча, дорожные рабочие, руины, асфальт, автодорога меридиан, дрсу, ремонт дорог, асфальтирование, разрушенный храм, покча, благовещенский храм
В трассу «Сургут- Салехард» вливаются миллиарды рублей Фото:

Управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Заявка компании была единственной, и признана соответствующей требованиями. Начальная цена контракта составила 519 млн рублей», — уточняется на портале госзакупок.

Речь идет про участок дороги — граница ЯНАО — Губкинский. Ранее URA.RU рассказывало, что дорога находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Власти Ямала опубликовали тендер на содержание этой трассы за почти 200 млн рублей.

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Управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Заявка компании была единственной, и признана соответствующей требованиями. Начальная цена контракта составила 519 млн рублей», — уточняется на портале госзакупок. Речь идет про участок дороги — граница ЯНАО — Губкинский. Ранее URA.RU рассказывало, что дорога находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Власти Ямала опубликовали тендер на содержание этой трассы за почти 200 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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