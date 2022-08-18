Компания из ХМАО получит полмиллиарда за ремонт «трассы смерти»

19 августа 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

В трассу «Сургут- Салехард» вливаются миллиарды рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Заявка компании была единственной, и признана соответствующей требованиями. Начальная цена контракта составила 519 млн рублей», — уточняется на портале госзакупок. Речь идет про участок дороги — граница ЯНАО — Губкинский. Ранее URA.RU рассказывало, что дорога находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Власти Ямала опубликовали тендер на содержание этой трассы за почти 200 млн рублей.

Управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Заявка компании была единственной, и признана соответствующей требованиями. Начальная цена контракта составила 519 млн рублей», — уточняется на портале госзакупок. Речь идет про участок дороги — граница ЯНАО — Губкинский. Ранее URA.RU рассказывало, что дорога находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Власти Ямала опубликовали тендер на содержание этой трассы за почти 200 млн рублей.