Компания из ХМАО получит полмиллиарда за ремонт «трассы смерти»

В трассу «Сургут- Салехард» вливаются миллиарды рублей
Управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой» победителем в закупке на реконструкцию участка трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщается на портале госзакупок.
«Заявка компании была единственной, и признана соответствующей требованиями. Начальная цена контракта составила 519 млн рублей», — уточняется на портале госзакупок.
Речь идет про участок дороги — граница ЯНАО — Губкинский. Ранее URA.RU рассказывало, что дорога находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Власти Ямала опубликовали тендер на содержание этой трассы за почти 200 млн рублей.
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