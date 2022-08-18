Арестович выступил против призыва запретить выдачу виз россиянам

19 августа 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Советник Владимира Зеленского выступил против его призыва запретить выдачу виз россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности При введении запрета на выдачу виз следует быть «более избирательными». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Так он прокомментировал призыв Зеленского о введении запрета на выдачу виз всем россиянам, пишет газета Washington Post. Газета приводит, что по мнению Арестовича, при введении запрета на выдачу виз следует быть «более избирательными», цитирует его слова Washington Post. Он, считает, что необходимо объявить ограничения для сторонников президента России Владимира Путина. Украинский политик убежден, что определить это будет «технически сложно». По его мнению, вероятно из-за этого офис Зеленского пришел к выводу, что «легче запретить всем». Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для всех граждан России, передает RT. В Евросоюзе начали обсуждать идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой инициативы, передает «Национальная служба новостей». Такая идея Зеленского является «худшим из видов санкций», заявило агентство Newsweek.

При введении запрета на выдачу виз следует быть «более избирательными». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Так он прокомментировал призыв Зеленского о введении запрета на выдачу виз всем россиянам, пишет газета Washington Post. Газета приводит, что по мнению Арестовича, при введении запрета на выдачу виз следует быть «более избирательными», цитирует его слова Washington Post. Он, считает, что необходимо объявить ограничения для сторонников президента России Владимира Путина. Украинский политик убежден, что определить это будет «технически сложно». По его мнению, вероятно из-за этого офис Зеленского пришел к выводу, что «легче запретить всем». Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для всех граждан России, передает RT. В Евросоюзе начали обсуждать идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой инициативы, передает «Национальная служба новостей». Такая идея Зеленского является «худшим из видов санкций», заявило агентство Newsweek.