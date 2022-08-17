Newsweek назвал худшую идею Зеленского по санкциям против РФ

17 августа 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Запреты Владимира Зеленского «ошибочны и наивны», пишет Newsweek Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Идея президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страны Запада является «худшим из видов санкций». Об этом пишет агентство Newsweek. «В августе Владимир Зеленский потребовал от Запада запретить въезд россиянам, и Польша, Чехия и страны Балтии уже начали этот процесс. Эти запреты наивны и ошибочны. На самом деле, это часто худшие виды санкций: санкции „сделай что-нибудь“, которые заставляют сборщиков чувствовать себя хорошо, ничего не делая, или даже ухудшая ситуацию», — пишет Newsweek. Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для всех граждан России, передает RT. В Евросоюзе начали обсуждать идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой инициативы, передает «Национальная служба новостей».

Идея президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страны Запада является «худшим из видов санкций». Об этом пишет агентство Newsweek. «В августе Владимир Зеленский потребовал от Запада запретить въезд россиянам, и Польша, Чехия и страны Балтии уже начали этот процесс. Эти запреты наивны и ошибочны. На самом деле, это часто худшие виды санкций: санкции „сделай что-нибудь“, которые заставляют сборщиков чувствовать себя хорошо, ничего не делая, или даже ухудшая ситуацию», — пишет Newsweek. Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для всех граждан России, передает RT. В Евросоюзе начали обсуждать идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой инициативы, передает «Национальная служба новостей».