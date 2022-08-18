Блинкен сообщил о «последнем шаге» для принятия Швеции в НАТО

19 августа 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Документы об утверждении договора о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс переданы в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «В качестве последнего шага в процессе ратификации США принятия Финляндии и Швеции [в НАТО]», — написал Блинкен в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Эти действия он расценил, как завершающий этап в ратификации принятия двух стран в альянс. Ранее президент США Джо Байден подписал протоколы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Президент Франции Эмманюэль Макрон также дал согласие на вступление в НАТО этих двух стран. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства.

Документы об утверждении договора о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс переданы в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «В качестве последнего шага в процессе ратификации США принятия Финляндии и Швеции [в НАТО]», — написал Блинкен в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Эти действия он расценил, как завершающий этап в ратификации принятия двух стран в альянс. Ранее президент США Джо Байден подписал протоколы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Президент Франции Эмманюэль Макрон также дал согласие на вступление в НАТО этих двух стран. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства.