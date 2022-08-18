Владелец Starbucks в России назвал основные отличия новой сети

19 августа 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

На месте бывших Starbucks появятся крупноформатные кофейни и суши-бары, заявил Антон Пинский Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Концепт новой сети кофеен Stars, которая появится на месте Starbucks, будет кардинально отличаться от предшественника. Основной характерной чертой новых заведений станет «звездная команда», заявил ресторатор Антон Пинский. «Важно понимать саму природу критики. „Star“ в нашем [названии] — не дань преемственности [Starbucks]. Новое название отражает концепцию: в команде действительно собрались все звезды — от бариста и шефов до Тимати. Получается, что „бакс“ из России уехали, а „звезды“ остались», — рассказал журналистке Надежде Стрелец Антон Пинский. Кроме того, ресторатор раскрыл, что на месте бывших кофеен Starbucks появятся заведения трех форматов. «Первый — это STARS, порядка 90 кофеен. Второй — крупноформатные кофейни, которые мы поделим на две части: одну займет STARS, вторую — суши-бар REDBOХ. Третий формат на стадии глубокой проработки, там мы хотим создать кофейни высокой гастрономии», — поделился Пинский. Музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, также рассказал, что новая сеть кофеен должна стать «по-настоящему модной и крутой». Планируется ввести много новых характерных особенностей помимо написания имени на стаканчике, как это было в Starbucks, добавил он. Тимати подчеркнул, что комбинация проактивной команды и свободы творчества позволит «дать» Starbucks тот ребрендинг, который напрашивался несколько последних лет. Ранее Тимати сообщил, что выкупил все активы сети кофеен Starbucks в России. Затем эту информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Об уходе Starbucks из РФ стало известно в конце мая, передает сайт MK.RU . Некоторые иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Часть из них продали бизнес в России и провели ребрендинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Концепт новой сети кофеен Stars, которая появится на месте Starbucks, будет кардинально отличаться от предшественника. Основной характерной чертой новых заведений станет «звездная команда», заявил ресторатор Антон Пинский. «Важно понимать саму природу критики. „Star“ в нашем [названии] — не дань преемственности [Starbucks]. Новое название отражает концепцию: в команде действительно собрались все звезды — от бариста и шефов до Тимати. Получается, что „бакс“ из России уехали, а „звезды“ остались», — рассказал журналистке Надежде Стрелец Антон Пинский. Кроме того, ресторатор раскрыл, что на месте бывших кофеен Starbucks появятся заведения трех форматов. «Первый — это STARS, порядка 90 кофеен. Второй — крупноформатные кофейни, которые мы поделим на две части: одну займет STARS, вторую — суши-бар REDBOХ. Третий формат на стадии глубокой проработки, там мы хотим создать кофейни высокой гастрономии», — поделился Пинский. Музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, также рассказал, что новая сеть кофеен должна стать «по-настоящему модной и крутой». Планируется ввести много новых характерных особенностей помимо написания имени на стаканчике, как это было в Starbucks, добавил он. Тимати подчеркнул, что комбинация проактивной команды и свободы творчества позволит «дать» Starbucks тот ребрендинг, который напрашивался несколько последних лет. Ранее Тимати сообщил, что выкупил все активы сети кофеен Starbucks в России. Затем эту информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Об уходе Starbucks из РФ стало известно в конце мая, передает сайт MK.RU. Некоторые иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Часть из них продали бизнес в России и провели ребрендинг.