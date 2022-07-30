Тимати выкупил все активы Starbucks в России

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выкупил все активы сети кофеен Starbucks в России. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.
«Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим, наряду с этим, продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный живой кейс крутого импортозамещения!» — написал Тимати в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что «чудовищного ребрендинга» не будет.
Ранее информацию о том, что Тимати станет новым владельцем, подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Об уходе Starbucks из РФ стало известно в конце мая, передает сайт MK.RU. Некоторые иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Часть из них продали бизнес в России и провели ребрендинг.
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Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выкупил все активы сети кофеен Starbucks в России. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях. «Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим, наряду с этим, продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный живой кейс крутого импортозамещения!» — написал Тимати в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что «чудовищного ребрендинга» не будет. Ранее информацию о том, что Тимати станет новым владельцем, подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Об уходе Starbucks из РФ стало известно в конце мая, передает сайт MK.RU. Некоторые иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Часть из них продали бизнес в России и провели ребрендинг.