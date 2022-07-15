Бизнес-партнер Тимати подтвердил покупку кофеен Starbucks в РФ

Кроме Тимати владельцами Starbucks станут еще несколько партнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станет музыкант Тимур Юнусов, он же Тимати. Эту информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский.

«Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение», — отметил Пинский журналу Forbes. Он также уточнил, что обратился к прежним владельцам Starbucks с предложением о сделке еще в марте. В итоге новыми владельцами, помимо Тимати также станут ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Ранее уже сообщалось, что совладельцами Starbucks в России станет музыкант Тимати, он же Тимур Юнусов. Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С начала спецоперации ЕС утвердил шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире. В связи с этим, многие зарубежные компании уходят из России.

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