Вице-президент Бундестага потребовал запустить «Северный поток-2»

В Германии боятся остаться без газа из-за предстоящей зимы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий призвал открыть газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью редакции Network Germany (RND).

«Мы должны как можно скорее открыть „Северный поток — 2“, чтобы заполнить наши хранилища газа на зиму. Нет веских причин не открывать его», — сказал Кубицкий в интервью RND.

Он отметил, что если Россия прекратит поставки газа, то Германия ничего не потеряет. Но в таком случае страна получит больше газа, что поможет немцам не замерзнуть зимой, а промышленность избежит серьезного ущерба. Это должно стать приоритетом федерального правительства, высказался Кубицкий. По его словам, Германия продолжит поддерживать Украину.

«Тот факт, что к нам поступает газ из России, не делает его лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. Газ из „Северного потока — 2“ не более аморален, чем из „Северного потока — 1“. Это просто другая труба», — заявил он.

Германии грозит газовая катастрофа, если страна не предпримет никаких мер, писал Bloomberg. У ФРГ осталось три месяца на решение проблемы, передает Life . Без поставок российского топлива газа хватит на 2,5 месяца, цитирует «Национальная служба новостей» президента Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера. Евросоюз ввел санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, в числе которых частичное эмбарго на нефть из России. Власти европейских страны также заявляли о планах постепенно снижать зависимость от российского газа.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля заявил, что запуск «Северного потока — 2» в ближайшее время невозможен. Путин рассказал, что обсуждал вопрос запуска с Германией, так как «Газпром» зарезервировал мощности. В ФРГ ответили, что сейчас есть вопросы поважнее, отметил Путин. По его словам, Запад предупреждали, что в таком случае РФ снимет половину объема, предназначенного для «Северного потока» для внутреннего потребления и переработки.