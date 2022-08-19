Вице-президент Бундестага потребовал запустить «Северный поток-2»

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий призвал открыть газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью редакции Network Germany (RND).
«Мы должны как можно скорее открыть „Северный поток — 2“, чтобы заполнить наши хранилища газа на зиму. Нет веских причин не открывать его», — сказал Кубицкий в интервью RND.
Он отметил, что если Россия прекратит поставки газа, то Германия ничего не потеряет. Но в таком случае страна получит больше газа, что поможет немцам не замерзнуть зимой, а промышленность избежит серьезного ущерба. Это должно стать приоритетом федерального правительства, высказался Кубицкий. По его словам, Германия продолжит поддерживать Украину.
«Тот факт, что к нам поступает газ из России, не делает его лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. Газ из „Северного потока — 2“ не более аморален, чем из „Северного потока — 1“. Это просто другая труба», — заявил он.
Германии грозит газовая катастрофа, если страна не предпримет никаких мер, писал Bloomberg. У ФРГ осталось три месяца на решение проблемы, передает Life. Без поставок российского топлива газа хватит на 2,5 месяца, цитирует «Национальная служба новостей» президента Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера. Евросоюз ввел санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, в числе которых частичное эмбарго на нефть из России. Власти европейских страны также заявляли о планах постепенно снижать зависимость от российского газа.
Президент РФ Владимир Путин в конце июля заявил, что запуск «Северного потока — 2» в ближайшее время невозможен. Путин рассказал, что обсуждал вопрос запуска с Германией, так как «Газпром» зарезервировал мощности. В ФРГ ответили, что сейчас есть вопросы поважнее, отметил Путин. По его словам, Запад предупреждали, что в таком случае РФ снимет половину объема, предназначенного для «Северного потока» для внутреннего потребления и переработки.
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Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий призвал открыть газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью редакции Network Germany (RND). «Мы должны как можно скорее открыть „Северный поток — 2“, чтобы заполнить наши хранилища газа на зиму. Нет веских причин не открывать его», — сказал Кубицкий в интервью RND. Он отметил, что если Россия прекратит поставки газа, то Германия ничего не потеряет. Но в таком случае страна получит больше газа, что поможет немцам не замерзнуть зимой, а промышленность избежит серьезного ущерба. Это должно стать приоритетом федерального правительства, высказался Кубицкий. По его словам, Германия продолжит поддерживать Украину. «Тот факт, что к нам поступает газ из России, не делает его лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. Газ из „Северного потока — 2“ не более аморален, чем из „Северного потока — 1“. Это просто другая труба», — заявил он. Германии грозит газовая катастрофа, если страна не предпримет никаких мер, писал Bloomberg. У ФРГ осталось три месяца на решение проблемы, передает Life. Без поставок российского топлива газа хватит на 2,5 месяца, цитирует «Национальная служба новостей» президента Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера. Евросоюз ввел санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, в числе которых частичное эмбарго на нефть из России. Власти европейских страны также заявляли о планах постепенно снижать зависимость от российского газа. Президент РФ Владимир Путин в конце июля заявил, что запуск «Северного потока — 2» в ближайшее время невозможен. Путин рассказал, что обсуждал вопрос запуска с Германией, так как «Газпром» зарезервировал мощности. В ФРГ ответили, что сейчас есть вопросы поважнее, отметил Путин. По его словам, Запад предупреждали, что в таком случае РФ снимет половину объема, предназначенного для «Северного потока» для внутреннего потребления и переработки.