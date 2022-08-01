Bloomberg: у Германии есть три месяца до катастрофы

01 августа 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Зимой Германию ждет газовая катастрофа, пишет Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Через три месяца в Германии может наступить газовая катастрофа, если канцлер Олаф Шольц не предпримет решительных действий. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Президентский дворец Германии в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключает горячую воду в душевых своих бассейнов и спортивных залов, а муниципалитеты по всей стране готовят обогревательные убежища, чтобы защитить людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе. Администрация канцлера Олафа Шольца не спешит решать проблему уязвимости Германии. Теперь города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу. У Германии есть три месяца, чтобы спастись от зимнего газового кризиса», — пишет Bloomberg. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. 25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens из-за технических проблем, пишет RT. Поставки газа по «Северному потоку — 1» упали до 20% от максимума. В Кремле заявили, что санкции Запада мешают «Газпрому» гарантировать прокачку газа, передает «Национальная служба новостей».

Через три месяца в Германии может наступить газовая катастрофа, если канцлер Олаф Шольц не предпримет решительных действий. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Президентский дворец Германии в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключает горячую воду в душевых своих бассейнов и спортивных залов, а муниципалитеты по всей стране готовят обогревательные убежища, чтобы защитить людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе. Администрация канцлера Олафа Шольца не спешит решать проблему уязвимости Германии. Теперь города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу. У Германии есть три месяца, чтобы спастись от зимнего газового кризиса», — пишет Bloomberg. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. 25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens из-за технических проблем, пишет RT. Поставки газа по «Северному потоку — 1» упали до 20% от максимума. В Кремле заявили, что санкции Запада мешают «Газпрому» гарантировать прокачку газа, передает «Национальная служба новостей».