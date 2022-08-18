18 августа 2022

После Ельцин Центра на Урале предложили построить Берия Центр

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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н.Ельцину в день 90-летия со дня рождения первого Президента России. Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
У Ельцин Центра может появится конкурент Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) в честь генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берия предложили возвести так называемый Берия Центр. Такую идею озвучил в своем блоге бывший советник ректора Уральского горного университета, известный уральский сталинист Вадим Аверьянов.

«Новоуральск строился не на пустом месте в глухой тайге. Уже десять тысяч лет назад здесь жили разумные люди, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты музея „Шигирская кладовая“. А, если б не построили здесь, в Верх-Нейвинске, Демидовы в 18 веке плотину, то в 20 веке не выбрал бы Лаврентий Павлович Берия это место для строительства Уральского электрохимического комбината», — пояснил свое предложение Аверьянов в «Живом журнале».

По его словам, Новоуральск является местом с историей мирового значения, а значит у него есть большие перспективы. «Самое то место, чтобы создать здесь мощнейший музейно-туристический кластер мирового уровня с соответствующим узнаваемым брендом — „БЕРИЯ — центр“. В комплекс могли бы войти техно-музеи „Ядерный щит Родины“ и „Мирный атом“, как филиалы проекта „Сила Атома“ на ВДНХ. А также „Музей разведки России“ им Павла Фитина», — объяснил свердловчанин.

Также Аверьянов считает, что Берия Центр стал бы более притягательным, чем Ельцин Центр, особенно для китайского «красного туризма» и будущего подрастающего поколения, у которого нет верного восприятия истории.

Последнее время Ельцин Центр часто фигурирует в новостной повестке и вызывает неоднозначное впечатление у общественных и политических деятелей. Так, депутат Госдумы Дмитрий Новиков раскритиковал Ельцин Центр в эфире Первого канала, который, по его версии, отказался бы провести поэтический конкурс в поддержку спецоперации РФ на Украине. А депутат Государственной Думы от КПРФ Анастасия Удальцова направила обращение в администрацию президента России с просьбой закрыть центр в Екатеринбурге и не открывать филиал в Москве.

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В Новоуральске (Свердловская область) в честь генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берия предложили возвести так называемый Берия Центр. Такую идею озвучил в своем блоге бывший советник ректора Уральского горного университета, известный уральский сталинист Вадим Аверьянов. «Новоуральск строился не на пустом месте в глухой тайге. Уже десять тысяч лет назад здесь жили разумные люди, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты музея „Шигирская кладовая“. А, если б не построили здесь, в Верх-Нейвинске, Демидовы в 18 веке плотину, то в 20 веке не выбрал бы Лаврентий Павлович Берия это место для строительства Уральского электрохимического комбината», — пояснил свое предложение Аверьянов в «Живом журнале». По его словам, Новоуральск является местом с историей мирового значения, а значит у него есть большие перспективы. «Самое то место, чтобы создать здесь мощнейший музейно-туристический кластер мирового уровня с соответствующим узнаваемым брендом — „БЕРИЯ — центр“. В комплекс могли бы войти техно-музеи „Ядерный щит Родины“ и „Мирный атом“, как филиалы проекта „Сила Атома“ на ВДНХ. А также „Музей разведки России“ им Павла Фитина», — объяснил свердловчанин. Также Аверьянов считает, что Берия Центр стал бы более притягательным, чем Ельцин Центр, особенно для китайского «красного туризма» и будущего подрастающего поколения, у которого нет верного восприятия истории. Последнее время Ельцин Центр часто фигурирует в новостной повестке и вызывает неоднозначное впечатление у общественных и политических деятелей. Так, депутат Госдумы Дмитрий Новиков раскритиковал Ельцин Центр в эфире Первого канала, который, по его версии, отказался бы провести поэтический конкурс в поддержку спецоперации РФ на Украине. А депутат Государственной Думы от КПРФ Анастасия Удальцова направила обращение в администрацию президента России с просьбой закрыть центр в Екатеринбурге и не открывать филиал в Москве.
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