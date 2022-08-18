Изрисовавший картину охранник Ельцин Центра пожаловался на жизнь

19 августа 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

После Ельцин Центра охранника нигде не берут на работу Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев, которого начали судить из-за порчи картины художницы Анны Лепорской «Три фигуры», пожаловался, что не может устроиться на работу. Эти и другие подробности передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского суда в Екатеринбурге. «Я уволен с работы. Никуда не получается теперь устроиться», — посетовал подсудимый в ответ на вопросы судьи. Он добавил, что такая ситуация сложилась, возможно, «из-за глазок». «Я плохо себя чувствую, у меня с головой очень плохо. Можете спросить у капитана. Все задолбали», — в сердцах добавил мужчина. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, но известно о нем стало в январе. Будучи на смене, охранник Ельцин Центра пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам советской художницы Анны Лепорской. Полотно принадлежит Государственной Третьяковской галерее, и в те дни находилось на выставке в Ельцин Центре. Позднее мужчина объяснил, что перепутал картину с детским рисунком. Ущерб был оценен в 200 тысяч рублей. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заступился за Васильева, заявив, что картина после действий охранника «прозрела».

Бывший охранник Ельцин Центра Александр Васильев, которого начали судить из-за порчи картины художницы Анны Лепорской «Три фигуры», пожаловался, что не может устроиться на работу. Эти и другие подробности передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского суда в Екатеринбурге. «Я уволен с работы. Никуда не получается теперь устроиться», — посетовал подсудимый в ответ на вопросы судьи. Он добавил, что такая ситуация сложилась, возможно, «из-за глазок». «Я плохо себя чувствую, у меня с головой очень плохо. Можете спросить у капитана. Все задолбали», — в сердцах добавил мужчина. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, но известно о нем стало в январе. Будучи на смене, охранник Ельцин Центра пририсовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам советской художницы Анны Лепорской. Полотно принадлежит Государственной Третьяковской галерее, и в те дни находилось на выставке в Ельцин Центре. Позднее мужчина объяснил, что перепутал картину с детским рисунком. Ущерб был оценен в 200 тысяч рублей. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заступился за Васильева, заявив, что картина после действий охранника «прозрела».