В США признали правоту Путина и уличили Байдена во лжи

Владимир Путин предупреждал, что США затягивают конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Утверждения президента РФ Владимира Путина, что США намеренно затягивают конфликт на Украине, могут быть правдой. Об этом заявил ветеран вооруженных сил США и журналист Шон Спунтс.

«Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны. Политика США почти направлена на затягивание ситуации в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом отношении», — цитирует Спунтса Newsweek.

Поэтому заявления Путина, что США намеренно затягивают конфликт, могут быть верными, считает эксперт. При этом американский лидер Джо Байден отрицал, что Вашингтон «работает над демонтажем России».