Утверждения президента РФ Владимира Путина, что США намеренно затягивают конфликт на Украине, могут быть правдой. Об этом заявил ветеран вооруженных сил США и журналист Шон Спунтс.
«Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны. Политика США почти направлена на затягивание ситуации в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом отношении», — цитирует Спунтса Newsweek.
Поэтому заявления Путина, что США намеренно затягивают конфликт, могут быть верными, считает эксперт. При этом американский лидер Джо Байден отрицал, что Вашингтон «работает над демонтажем России».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. США поставляют Киеву вооружение, а также оказывают поддержку финансово. Ранее в МИД РФ заявили, что новый пакет американской помощи Украине затягивает боевые действия и не помогает разрешить ситуацию. Россия не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО, передает Nation News заявление МИД РФ. Вашингтону выгодно затягивание боевых действий, потому что им все равно на мирных граждан, цитирует Life военного эксперта Юрия Кнутова.
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Утверждения президента РФ Владимира Путина, что США намеренно затягивают конфликт на Украине, могут быть правдой. Об этом заявил ветеран вооруженных сил США и журналист Шон Спунтс. «Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны. Политика США почти направлена на затягивание ситуации в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом отношении», — цитирует Спунтса Newsweek. Поэтому заявления Путина, что США намеренно затягивают конфликт, могут быть верными, считает эксперт. При этом американский лидер Джо Байден отрицал, что Вашингтон «работает над демонтажем России». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. США поставляют Киеву вооружение, а также оказывают поддержку финансово. Ранее в МИД РФ заявили, что новый пакет американской помощи Украине затягивает боевые действия и не помогает разрешить ситуацию. Россия не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО, передает Nation News заявление МИД РФ. Вашингтону выгодно затягивание боевых действий, потому что им все равно на мирных граждан, цитирует Life военного эксперта Юрия Кнутова.