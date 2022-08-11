МИД РФ уличил США в затягивании боевых действий на Украине

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Финансовая помощь Киеву только затягивает конфликт на Украине, уверен Нечаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очередной пакет помощи Украине, который ей 8 августа «вручили» Соединенные Штаты Америки, только затягивает боевые действия и никак не помогает разрешить конфликт. Такую точку зрения высказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«8 августа США объявили о выделении помощи Украине стоимостью 1 $ млрд. Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до 9,8 $ млрд с начала президентского срока Джо Байдена и до 11,8 $ млрд с 2014 года. Такая политика только затягивает боевые действия и не способствует урегулированию ситуации», — сказал Иван Нечаев в ходе брифинга. Трансляция ведется на youtube-канале МИД РФ.

Ранее США направляли Киеву почти 100 млн долларов. Эти 89 миллионов пошли на подготовку саперов.

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Очередной пакет помощи Украине, который ей 8 августа «вручили» Соединенные Штаты Америки, только затягивает боевые действия и никак не помогает разрешить конфликт. Такую точку зрения высказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «8 августа США объявили о выделении помощи Украине стоимостью 1 $ млрд. Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до 9,8 $ млрд с начала президентского срока Джо Байдена и до 11,8 $ млрд с 2014 года. Такая политика только затягивает боевые действия и не способствует урегулированию ситуации», — сказал Иван Нечаев в ходе брифинга. Трансляция ведется на youtube-канале МИД РФ. Ранее США направляли Киеву почти 100 млн долларов. Эти 89 миллионов пошли на подготовку саперов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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