Бастрыкин поручил подчиненным помочь пермской блокаднице

19 августа 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Глава СКР взял на контроль еще одно дело в Пермском крае Фото: Wikimedia Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело пермячки, которая ранее жила в блокадном Ленинграде, но столкнулась с бюрократическими проблемами при получении памятного знака. После сообщений СМИ о ситуации Бастрыкин поручил подчиненным из Перми и Санкт-Петербурга оказать помощь ветерану, сообщают в СК. «В средствах массовой информации сообщалось, что жительница блокадного Ленинграда, которая в настоящее время проживает в Пермском крае, не может получить памятный знак о том, что жила в Ленинграде во время Великой Отечественной войны, поскольку уполномоченные должностные лица отказывают ей в данном праве из-за ошибки в архивных документах. Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу и следственного управления по Пермскому краю оказать всестороннюю помощь ветерану ВОВ и доложить о принятых мерах», — говорится в telegram-канале СКР. Бастрыкин в этом месяце взял на контроль еще ряд дел в Прикамье. Это касается избиения пенсионерки в геронтологическом центре, смерти девочки в Верхнечусовских городках и отсечения головы у осужденного в пермской колонии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело пермячки, которая ранее жила в блокадном Ленинграде, но столкнулась с бюрократическими проблемами при получении памятного знака. После сообщений СМИ о ситуации Бастрыкин поручил подчиненным из Перми и Санкт-Петербурга оказать помощь ветерану, сообщают в СК. «В средствах массовой информации сообщалось, что жительница блокадного Ленинграда, которая в настоящее время проживает в Пермском крае, не может получить памятный знак о том, что жила в Ленинграде во время Великой Отечественной войны, поскольку уполномоченные должностные лица отказывают ей в данном праве из-за ошибки в архивных документах. Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу и следственного управления по Пермскому краю оказать всестороннюю помощь ветерану ВОВ и доложить о принятых мерах», — говорится в telegram-канале СКР. Бастрыкин в этом месяце взял на контроль еще ряд дел в Прикамье. Это касается избиения пенсионерки в геронтологическом центре, смерти девочки в Верхнечусовских городках и отсечения головы у осужденного в пермской колонии.