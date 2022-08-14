14 августа 2022

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пермской девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СУ СКР проконтролирует расследование дела гибели 6-летней девочки Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет и взял на контроль расследование гибели шестилетней девочки в Верхнечусовских городках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермском краю.

«Руководителю СУ СКР по Пермскому краю дано указание предоставить подробный доклад о ходе поисков пропавшей девочки и проведенном комплексе следственных действий. Поручено проверить все версии расследования гибели ребенка, в том числе криминального характера. Ход и результаты расследования поставлены на личный контроль Бастрыкина», — сообщили в пресс-службе ведомства.

URA.RU ранее писало, что информация об исчезновении девочки появилась 12 августа. В течение двух дней силовики, волонтеры и местные жители прочесывали местность в поисках ребенка. Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в колодце за магазином. По информации источника URA.RU это мог быть несчастный случай, незадолго до исчезновения девочка играла возле колодца в прятки.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет и взял на контроль расследование гибели шестилетней девочки в Верхнечусовских городках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермском краю. «Руководителю СУ СКР по Пермскому краю дано указание предоставить подробный доклад о ходе поисков пропавшей девочки и проведенном комплексе следственных действий. Поручено проверить все версии расследования гибели ребенка, в том числе криминального характера. Ход и результаты расследования поставлены на личный контроль Бастрыкина», — сообщили в пресс-службе ведомства. URA.RU ранее писало, что информация об исчезновении девочки появилась 12 августа. В течение двух дней силовики, волонтеры и местные жители прочесывали местность в поисках ребенка. Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в колодце за магазином. По информации источника URA.RU это мог быть несчастный случай, незадолго до исчезновения девочка играла возле колодца в прятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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