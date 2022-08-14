Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пермской девочки

15 августа 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Глава СУ СКР проконтролирует расследование дела гибели 6-летней девочки Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет и взял на контроль расследование гибели шестилетней девочки в Верхнечусовских городках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермском краю. «Руководителю СУ СКР по Пермскому краю дано указание предоставить подробный доклад о ходе поисков пропавшей девочки и проведенном комплексе следственных действий. Поручено проверить все версии расследования гибели ребенка, в том числе криминального характера. Ход и результаты расследования поставлены на личный контроль Бастрыкина», — сообщили в пресс-службе ведомства. URA.RU ранее писало, что информация об исчезновении девочки появилась 12 августа. В течение двух дней силовики, волонтеры и местные жители прочесывали местность в поисках ребенка. Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в колодце за магазином. По информации источника URA.RU это мог быть несчастный случай, незадолго до исчезновения девочка играла возле колодца в прятки.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет и взял на контроль расследование гибели шестилетней девочки в Верхнечусовских городках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермском краю. «Руководителю СУ СКР по Пермскому краю дано указание предоставить подробный доклад о ходе поисков пропавшей девочки и проведенном комплексе следственных действий. Поручено проверить все версии расследования гибели ребенка, в том числе криминального характера. Ход и результаты расследования поставлены на личный контроль Бастрыкина», — сообщили в пресс-службе ведомства. URA.RU ранее писало, что информация об исчезновении девочки появилась 12 августа. В течение двух дней силовики, волонтеры и местные жители прочесывали местность в поисках ребенка. Тело погибшей было обнаружено на третий день поисков в колодце за магазином. По информации источника URA.RU это мог быть несчастный случай, незадолго до исчезновения девочка играла возле колодца в прятки.