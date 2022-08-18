В ХМАО разразился скандал из-за грантов для помощи Донбассу

В ХМАО вышел скандал между НКО, которые занимаются помощью для жителей Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО разразился скандал с подачей заявки на получение президентского гранта для оказания помощи жителям Донбасса. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«На сайте фонда президентских грантов размещена заявка проекта „Женский гуманитарный корпус“, который предусматривает создание центра социальной помощи для жен и детей военнослужащих, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также самих беженцев с Донбасса. На реализацию проекта от государства требуется почти полмиллиона рублей. В обосновании идеи авторы ссылаются на результаты некоего социологического опроса, который якобы проводили добровольцы уже существующей общественной организации „Гуманитарный добровольческий корпуса“. Согласно этим данным, опрошенные респонденты поддерживают расширение видов социальной помощи для беженцев с Донбасса и семей военнослужащих. Однако общественники такого социсследования не проводили, и они в шоке, что их приписали к этому проекту», — сообщил инсайдер.

На сайте фонда президентских грантов указано, что автором проекта является «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров». Его генеральный директор Ирина Гайченцева не ответила на телефонные звонки и сообщения в мессенджере журналиста агентства. Руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов в разговоре с URA.RU заявил, что возглавляемая им структура не имеет никакого отношения к поданной заявке. «Никаких соцопросов мы не проводили. Возмущен, что кто-то прикрывается именем гумкорпуса для того, чтобы получить президентский грант. Это дискредитирует работу добровольцев, которые реально оказывают помощь нуждающимся на передовой», — прокомментировал Логинов.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчане работают на Донбассе с гуманитарной миссией после старта проведения спецоперации. Сначала палаточный лагерь добровольцев гумкорпуса был развернут в Мариуполе, а затем он перебазировался в Лисичанск.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.