Пермяк устроил угон машины в стиле GTA

В Пермском крае мужчина совершил дерзкий угон Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Краснокамске (Пермский край) задержан мужчина, совершивший угон Renault Logan в стиле популярной игры GTA, где игрок выполняет различные задания, чтобы подняться вверх по криминальной лестнице, в том числе совершая угоны и нападения. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Пермяк заметил женщину, которая одна сидела в своей машине. Он подсел к ней на пассажирское сиденье и, угрожая острым предметом, напоминающим шило, заставил выйти из машины. Пересев на место водителя, мужчина поехал по городу, однако совсем скоро врезался в стоящую на стоянке иномарку, после чего сбежал с места аварии прихватив с собой кошелек и телефон владелицы авто», — рассказали в ведомстве.

Полицейские оперативно выяснили личность угонщика, им оказался 45-летний местный житель без определенного места жительства, который ранее был неоднократно судим. Мужчину задержали, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее агентство писало про пермячку, угнавшую машину у своего приятеля. Поездка девушки также закончилась аварией и уголовным делом.