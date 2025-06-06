Депутат-фронтовик Колесников о деле редактора URA.RU: я против таких масок-шоу

06 июня 2025 в 14:35 Размер текста - 17 +

Олег Колесников: на URA.RU работают профессионалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» 20 тысяч рублей Депутат Госдумы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников считает излишними жесткие силовые методы, которые применялись в отношении URA.RU и свердловского редактора агентства Дениса Аллаярова. Своим мнением он поделился с URA.RU. «Я вообще отношусь критически, когда силовые структуры вмешиваются в СМИ. Тем более в максимально жестком в таком виде, как это было во время обысков в агентстве. Я против таких масок-шоу! Что мешает просто вызвать человека и поговорить с ним? Что касается самой истории, то она мне кажется сомнительной. Силовикам надо со своими сотрудниками разбираться, а не втягивать в это дело СМИ. Для меня же URA.RU это агентство, которое всегда находится на острие событий, здесь работают профессионалы», — заявил URA.RU депутат. Колесников находится на СВО с осени 2022 года. За службу на фронте он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Руководителя свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали накануне. Якобы журналист дал взятку офицеру полиции. Редактор стал жертвой оговора со стороны дяди-полицейского, которому Аллаяров якобы передал 20 тысяч рублей. Дядя Аллаярова является фигурантом другого уголовного делу и, судя по всему, оговором племянника хочет облегчить свою участь. Сам Денис вину не признает, как и факт взятки. До задержания журналиста прошли обыски в редакции информагентства, из-за которых на полдня его работа была практически остановлена. Эти события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время обысков считает чрезмерно жестким. Известные журналисты и правозащитники высказались в поддержку URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников считает излишними жесткие силовые методы, которые применялись в отношении URA.RU и свердловского редактора агентства Дениса Аллаярова. Своим мнением он поделился с URA.RU. «Я вообще отношусь критически, когда силовые структуры вмешиваются в СМИ. Тем более в максимально жестком в таком виде, как это было во время обысков в агентстве. Я против таких масок-шоу! Что мешает просто вызвать человека и поговорить с ним? Что касается самой истории, то она мне кажется сомнительной. Силовикам надо со своими сотрудниками разбираться, а не втягивать в это дело СМИ. Для меня же URA.RU это агентство, которое всегда находится на острие событий, здесь работают профессионалы», — заявил URA.RU депутат. Колесников находится на СВО с осени 2022 года. За службу на фронте он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Руководителя свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали накануне. Якобы журналист дал взятку офицеру полиции. Редактор стал жертвой оговора со стороны дяди-полицейского, которому Аллаяров якобы передал 20 тысяч рублей. Дядя Аллаярова является фигурантом другого уголовного делу и, судя по всему, оговором племянника хочет облегчить свою участь. Сам Денис вину не признает, как и факт взятки. До задержания журналиста прошли обыски в редакции информагентства, из-за которых на полдня его работа была практически остановлена. Эти события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время обысков считает чрезмерно жестким. Известные журналисты и правозащитники высказались в поддержку URA.RU.