За концертами для чиновников проследит топ-менеджер из сферы кино

На должность директора дворца культуры «Нефтяник», в котором проводят самые значимые культурные события областной столицы и приемы для властей, назначена экс-руководитель сети «Киномакс» в Тюмени Светлана Дульцына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения.
«На должность директора ДК „Нефтяник“ назначена Светлана Дульцына, ранее возглавлявшая филиал федеральной сети „Киномакс“ в Тюмени, участница конкурса „Лидеры России“. В настоящее время директор формирует концепцию развития дворца культуры, одно из направлений — коллаборация с креативной индустрией», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в планах нового руководителя радикально преобразовать существующий бренд «Нефтяника». По ее словам, залы с уникальным оборудованием, которых нет ни в одном другом учреждении культуры области, позволят проводить самые разнообразные мероприятия.
Новый директор Светлана Дульцына
Фото: пресс-служба ДК «Нефтяник»
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На должность директора дворца культуры «Нефтяник», в котором проводят самые значимые культурные события областной столицы и приемы для властей, назначена экс-руководитель сети «Киномакс» в Тюмени Светлана Дульцына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. «На должность директора ДК „Нефтяник“ назначена Светлана Дульцына, ранее возглавлявшая филиал федеральной сети „Киномакс“ в Тюмени, участница конкурса „Лидеры России“. В настоящее время директор формирует концепцию развития дворца культуры, одно из направлений — коллаборация с креативной индустрией», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в планах нового руководителя радикально преобразовать существующий бренд «Нефтяника». По ее словам, залы с уникальным оборудованием, которых нет ни в одном другом учреждении культуры области, позволят проводить самые разнообразные мероприятия.