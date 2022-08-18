18 августа 2022

За концертами для чиновников проследит топ-менеджер из сферы кино

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, дк нефтяник, тюмень
Новый директор планирует превратить дворец культуры в креативное пространство Фото:

На должность директора дворца культуры «Нефтяник», в котором проводят самые значимые культурные события областной столицы и приемы для властей, назначена экс-руководитель сети «Киномакс» в Тюмени Светлана Дульцына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения.

«На должность директора ДК „Нефтяник“ назначена Светлана Дульцына, ранее возглавлявшая филиал федеральной сети „Киномакс“ в Тюмени, участница конкурса „Лидеры России“. В настоящее время директор формирует концепцию развития дворца культуры, одно из направлений — коллаборация с креативной индустрией», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в планах нового руководителя радикально преобразовать существующий бренд «Нефтяника». По ее словам, залы с уникальным оборудованием, которых нет ни в одном другом учреждении культуры области, позволят проводить самые разнообразные мероприятия.

Новый директор Светлана Дульцына
Фото:

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На должность директора дворца культуры «Нефтяник», в котором проводят самые значимые культурные события областной столицы и приемы для властей, назначена экс-руководитель сети «Киномакс» в Тюмени Светлана Дульцына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. «На должность директора ДК „Нефтяник“ назначена Светлана Дульцына, ранее возглавлявшая филиал федеральной сети „Киномакс“ в Тюмени, участница конкурса „Лидеры России“. В настоящее время директор формирует концепцию развития дворца культуры, одно из направлений — коллаборация с креативной индустрией», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в планах нового руководителя радикально преобразовать существующий бренд «Нефтяника». По ее словам, залы с уникальным оборудованием, которых нет ни в одном другом учреждении культуры области, позволят проводить самые разнообразные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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