За концертами для чиновников проследит топ-менеджер из сферы кино

19 августа 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Новый директор планирует превратить дворец культуры в креативное пространство Фото: Денис Моргунов © URA.RU На должность директора дворца культуры «Нефтяник», в котором проводят самые значимые культурные события областной столицы и приемы для властей, назначена экс-руководитель сети «Киномакс» в Тюмени Светлана Дульцына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. «На должность директора ДК „Нефтяник“ назначена Светлана Дульцына, ранее возглавлявшая филиал федеральной сети „Киномакс“ в Тюмени, участница конкурса „Лидеры России“. В настоящее время директор формирует концепцию развития дворца культуры, одно из направлений — коллаборация с креативной индустрией», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в планах нового руководителя радикально преобразовать существующий бренд «Нефтяника». По ее словам, залы с уникальным оборудованием, которых нет ни в одном другом учреждении культуры области, позволят проводить самые разнообразные мероприятия. Новый директор Светлана Дульцына Фото: пресс-служба ДК «Нефтяник»

На должность директора дворца культуры «Нефтяник», в котором проводят самые значимые культурные события областной столицы и приемы для властей, назначена экс-руководитель сети «Киномакс» в Тюмени Светлана Дульцына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. «На должность директора ДК „Нефтяник“ назначена Светлана Дульцына, ранее возглавлявшая филиал федеральной сети „Киномакс“ в Тюмени, участница конкурса „Лидеры России“. В настоящее время директор формирует концепцию развития дворца культуры, одно из направлений — коллаборация с креативной индустрией», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в планах нового руководителя радикально преобразовать существующий бренд «Нефтяника». По ее словам, залы с уникальным оборудованием, которых нет ни в одном другом учреждении культуры области, позволят проводить самые разнообразные мероприятия.