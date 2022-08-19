Уральская журналистка попыталась доказать суду свою невиновность

Журналистку отправили в спецприемник на 14 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Журналистка Елена Шукаева, которую признали виновной в пропаганде символики экстремистских организаций, попыталась обжаловать судебное решение, однако ее жалоба не была удовлетворена. Об это сообщает пресс-служба Свердловского областного суд.

«Свердловский областной суд рассмотрел жалобы Шукаевой Е. В. и ее защитника Качанова Р. Е. на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 17.08.2022 года… Свердловский областной суд, изучив материалы дела, выслушав доводы жалоб, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений», — сообщает областной суд.

Елену Шукаеву задержали днем 17 августа в столовой областного суда, куда она пришла после рассмотрения ее апелляции по делу о распространении фейков про армию РФ. Женщину доставили сначала в УМВД, а затем в суд. Как сообщал защитник Шукаевой, поводом для ее задержания стал репост пятилетней давности, когда она разместила на своей странице фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Как писало URA.RU, под этим же предлогом суд В настоящее время журналистка находится в спецприемнике.