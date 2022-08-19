Ортопед: обувь на каблуках избавляет от плоскостопия

20 августа 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Каблук должен быть от 3 до 5 см, считает Константин Терновой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для профилактики плоскостопия полезна обувь с каблуком от 3 до 5 см, так как такой подъем создает правильную разгрузку для стопы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. «С одной стороны существует ограничение ношения каблуков, а с другой —ходить без них тоже вредно. Поэтому каблук должен быть от 3 до 5 см. Тогда мы имеем правильную разгрузку для стопы. Поэтому балетки плохо, но и шпильки тоже плохо», — объяснил Константин Терновой. Врач травматолог-ортопед добавил, что появляется плоскостопие, как правило, в юном возрасте, но может развиваться и во взрослом из-за сильных перегрузок на ноги. «Плоскостопие начинается в юном возрасте и прогрессирует к зрелому. И это все может уже закончиться реконструктивными операциями. Плоскостопие может образовываться из-за того, что вы долго стоите, — это учителя, те, кто работает стоя у станков, те, кто носит шпильки, это у моделей может быть. Основа — это перегрузка стопы. Может плоскостопие развиться, если много бегать. Поэтому у спортсменов это тоже возможно», — заявил Терновой. По словам собеседника агентства, невылеченное плоскостопие может привести к проблемам с позвоночником и к деформациям суставов стоп. «Нелеченое плоскостопие имеет тенденцию к прогрессированию, что приводит к деформации суставов стоп. В основном у женщин часто встречается вывихнутый первый палец. Это следствие поперечного плоскостопия, плюс ношение высоких каблуков, которые деформируют стопу, что приводит к ускорению износа в поясничном отделе позвоночника и болях в пояснице. Дело в том, что стопа проседает и немножко меняется ось нижней конечности. Из-за этого страдает коленный сустав, возникают неприятные ощущения при ходьбе», — подчеркнул он. Ранее хирург-флеболог Армен Авакян отметил, что судороги ног по ночам могут говорить о появлении плоскостопия. А также могут оказаться признаками развития варикоза, проблем с почками, эндокринной системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для профилактики плоскостопия полезна обувь с каблуком от 3 до 5 см, так как такой подъем создает правильную разгрузку для стопы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой. «С одной стороны существует ограничение ношения каблуков, а с другой —ходить без них тоже вредно. Поэтому каблук должен быть от 3 до 5 см. Тогда мы имеем правильную разгрузку для стопы. Поэтому балетки плохо, но и шпильки тоже плохо», — объяснил Константин Терновой. Врач травматолог-ортопед добавил, что появляется плоскостопие, как правило, в юном возрасте, но может развиваться и во взрослом из-за сильных перегрузок на ноги. «Плоскостопие начинается в юном возрасте и прогрессирует к зрелому. И это все может уже закончиться реконструктивными операциями. Плоскостопие может образовываться из-за того, что вы долго стоите, — это учителя, те, кто работает стоя у станков, те, кто носит шпильки, это у моделей может быть. Основа — это перегрузка стопы. Может плоскостопие развиться, если много бегать. Поэтому у спортсменов это тоже возможно», — заявил Терновой. По словам собеседника агентства, невылеченное плоскостопие может привести к проблемам с позвоночником и к деформациям суставов стоп. «Нелеченое плоскостопие имеет тенденцию к прогрессированию, что приводит к деформации суставов стоп. В основном у женщин часто встречается вывихнутый первый палец. Это следствие поперечного плоскостопия, плюс ношение высоких каблуков, которые деформируют стопу, что приводит к ускорению износа в поясничном отделе позвоночника и болях в пояснице. Дело в том, что стопа проседает и немножко меняется ось нижней конечности. Из-за этого страдает коленный сустав, возникают неприятные ощущения при ходьбе», — подчеркнул он. Ранее хирург-флеболог Армен Авакян отметил, что судороги ног по ночам могут говорить о появлении плоскостопия. А также могут оказаться признаками развития варикоза, проблем с почками, эндокринной системы.